Ciprian Ciucu i-a atacat pe Predoiu și Thuma în ședința PNL de după moțiunea care a demis guvernul: „Poți să fii premier dacă ai măcar 25%. Cătălin, ai mai mult? Hubert?”

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a afirmat, în ședința conducerii liberalilor, că este dispus să susțină orice liberal pentru postul de premier într-un guvern cu PSD, dacă are o cotă de încredere de 25%, întrebându-i dacă îndeplinesc această condiție pe Cătălin Predoiu și Hubert Thuma, doi dintre liderii liberali care s-au pronunțat în favoarea continuării guvernării alături de PSD.

„Nu vrea Grindeanu să fie premier pentru că are 10%. Asta înseamnă rețetă sigură pentru oameni în stradă. Poți să fii premier dacă ai măcar 25%. Cei care aveți 25-30%, ridicați-vă, vă votăm să fiți premier. Cătălin, ai mai mult? Hubert?”, a spus Ciprian Ciucu în cadrul ședinței la finele căreia conducerea PNL a decis ca partidul să treacă în opoziție.

Prim-vicepreședintele Ciucu a spus că el nu este interesat de funcția de prim-ministru.

„Eu nu vreau să fiu nici președinte, nici premier. Vreau să fiu primarul Capitalei pentru mai mulți ani”, a precizat Ciprian Ciucu.

El s-a pronunțat împotriva unei alte guvernări alături de social-democrați, pe care i-a acuzat de trădare a PNL în cadrul înțelegerilor anterioare.

„PSD de fiecare dată ne-a trădat. Haideți să nu îi mai lăsăm. Această poziționare „haideți să mai vedem” e tot pentru a le da apă la moară (…) L-au trădat pe Nicolae Ciucă, au promis marea cu sarea, au mințit, ne vor minți, au atacat președintele ales. Până unde îi lăsăm?”, a spus Ciucu.

Primarul Bucureștilor l-a criticat pe prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu care, imediat după adoptarea moțiunii, s-a pronunțat pentru continuarea guvernării alături de PSD, invocând faptul că PNL are „relevanță strategică pentru România”.

„Un PNL cu adevărat puternic peste doi ani înseamnă să menținem rolul strategic al PNL”, a ripostat Ciucu.

Acesta a invocat și faptul că PNL are o tendință de creștere în opțiunile electoratului, după o perioadă mai lungă de decădere.

„Nu știu dacă vedeți sprijinul spontan fabulos de pe rețelele sociale (…) În sfârșit, suntem pe un val. Mie mi se pare incredibil”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Conducerea PNL a decis, marți seară, ca partidul să intre în opoziție, liberalii adoptând o rezoluție prin care a spus că PSD trebuie să-și asume guvernarea.

Liberalii au intrat în ședință azi, de la ora 17.00, la scurt timp după ce a fost adoptată moțiunea de cenzură PSD-AUR, care a demis Guvernul Bolojan.

După o sedință care a durat peste 5 ore, Ilie Bolojan și alți lideri PNL au ieșit la declarații și au anunțat că partidul a decis, în unanimitate, să intre în opoziție. Potrivit surselor HotNews, votul pentru intrarea în opoziție a fost adoptat în unanimitate cu 50 de voturi, însă patru liberali nu au votat.

În spatele lui Bolojan au stat toți cei care au participat la ședință, mai puțin Catalin Predoiu, care a plecat înaintea declarațiilor de presă, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma și Toma Petcu. Toți se opun intrării în opoziție și nu exclud reluarea negocierilor cu PSD.