Ciprian Ciucu îl critică pe Cătălin Drulă pentru că a depus proiectul privind referendumul din București fără o discuție în coaliție. „Mi-a zis că mi-l trimite, nu mi l-a trimis”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, l-a criticat luni seară la Antena 3 pe Cătălin Drulă, candidatul USR, pentru că „nu a venit în coaliție” ca să prezinte proiectul care transpune în lege rezultatele referendumului din 2024 înainte de a-l depune la Camera Deputaților.

Afirmația liberalului vine în contextul în care, tot luni, Cătălin Drulă a anunțat că procedura de urgență pentru proiect a fost respinsă prin votul PSD, PNL și AUR.

„Mi-am propus ca în această campanie să fiu puțin mai zen și să nu îi atac pe Cătălin Drulă, pe care, de altfel, în apreciez ca om politic (…), ca profesionist, nici pe Daniel Băluță, dar va trebui să îi reamintesc lui Cătălin, USR, din fericire, este parte a coaliției și noi avem un protocol, iar acest protocol spune așa, când vrei să promovezi un act normativ, vii și îl discuți în coaliție ca să te asiguri că va trece acel act normativ”, a declarat Ciprian Ciucu, actualmente primar al Sectorului 6.

Candidatul PNL a spus că și el crede că rezultatele referendumului trebuie implementate.

„Eu aici sunt foarte de acord cu Cătălin, acest referendum trebuie să fie pus în practică, dar nu a venit în coaliție așa cum este normal, cumva, adică înainte hai să vedem și noi proiectul! A fost depus doar la Cameră, ceea ce îmi arată cumva intenția că s-a dus special ca să spună, „aha, nu votați referendumul lui Nicușor Dan și nu îl susțineți”. Păi, stai puțin, că nu l-am discutat în coaliție, de abia l-ai depus, de câteva zile, și nu ai intrat într-o discuție, hai să vedem cum îl îmbunătățim!”, a continuat Ciprian Ciucu.

„Hai să aducem acest proiect pe masa coaliției”

Ciprian Ciucu susține că nu a văzut proiectul inițiat de Cătălin Drulă.

„Am zis că îl susțin ca idee, dar nu știu ce susțin, pentru că l-am rugat să îmi trimită și mie proiectul și mi-a zis că mi-l trimite, nu mi l-a trimis, în fine, dar nu așa se face. În momentul în care vrei să obții consensul, păi faci tot ce poți tu ca să obții consensul ca să îți treacă proiectul de lege, adică înainte te duci și îl prezinți partenerilor de la care tu vrei suportul”, a adăugat candidatul PNL.

El a spus că proiectul trebuie discutat în coaliție.

„Invitația mea este cât se poate de sinceră, hai să aducem acest proiect pe masa coaliției, să vină și Cătălin Drulă acolo, să îl discutăm și să îl punem în practică. Pentru că, pe fond, are dreptate, dar contează foarte mult, vedeți dumneavoastră, și modul în care tu, de fapt, ce urmărești? Urmărești să ai proiectul votat? Și atunci e perfect. Sau urmărești să ai un motiv să arăți cu degetul? Nu mă pricep la astfel de stratageme”, a mai declarat Ciprian Ciucu.