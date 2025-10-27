Procedura de urgență pentru legea care transpune referendumul privind bugetul Capitalei, respinsă. Cătălin Drulă acuză că întârzierea va afecta bugetul pe 2026

Procedura de urgență pentru proiectul care transpune în lege rezultatele referendumului din 2024 privind bugetul Capitalei a fost respinsă prin votul PSD, PNL și AUR, a acuzat deputatul Cătălin Drulă, care a depus în urmă cu o săptămână proiectul de lege.

Drulă, care este și candidatul actual al USR în alegerile locale din 7 decembrie, argumentează că procedura de urgență era necesară pentru ca efectele să fie resimțite în bugetul pe care îl va avea municipalitatea anul viitor.

„De ce e importantă procedura de urgență? Pentru ca legea să fie adoptată la timp pentru bugetul Capitalei pe 2026. Să nu mai pierdem încă un an cu sistemul actual”, a scris Drulă pe Facebook.

Ce prevede proiectul de lege

În referendumul din 2024, bucureștenii au răspuns la două întrebări:

Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

Sunteți de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită Autorizațiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?

La prima întrebare, 66% dintre cei care au votat au răspuns afirmativ, iar la a doua 64%.

„Sistemul actual de alcătuire a bugetului înseamnă că guvernul central decide să dea grosul banilor la sectoare și la Ilfov, secătuind bugetul Capitalei de resursele de dezvoltare necesare marilor proiecte”, afirmă Cătăin Drulă.

Miza procedurii de urgență

Înainte de ședința de la Senat, Ștefan Pălărie, liderul grupului USR, a spus că prin procedura de urgență formațiunea dorea ca lege să primească un raport în termen de două săptămâni pentru ca imediat să aibă un vot în Senat și Camera Deputaților.

„Miza este ca următorul buget să fie în baza acestei legi. Așa cum s-au pronunțat bucureștenii. Chiar aș vrea să văd care vor parlamentarii, mă voi uita mai ales la partidele vechi, care s-ar opune bucureștenilor”, a explicat Pălărie.

Proiectul de lege poate fi citit mai jos: