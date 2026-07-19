Ciprian Ciucu: „Ilie Bolojan a intrat în colimatorul sistemului/ Nu vreau să fie văzut ca un sfânt”

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a spus, la Digi24, că este greu de spus dacă liderul PNL Ilie Bolojan va ajunge să candideze la alegerile prezidențiale din 2030 întrucât premierul „a intrat în colimatorul sistemului”.

„E foarte greu de spus acest lucru. Nu știu. Și e Bolojan, a intrat în colimatorul sistemului, se simte acest lucru (…) Cu campanii media, atacuri orchestrate din plin, asocieri cu evenimente de care nu poate fi tras la răspundere. Va fi o luptă pentru viitorul României între oamenii de bună credință, care nu sunt ticaloși, care nu sunt perfecți, că nu vreau ca să fie văzut Ilie Bolojan ca un sfânt”, după ce a fost întrebat dacă Bolojan va fi candidatul PNL la următoarele alegeri prezidențiale.

Prim-vicepreședintele PNL a spus și de ce liberalii au rămas alături de Ilie Bolojan de le declanșarea crizei politice.

„Lumea întrebă: «Care e faza cu Bolojan? De ce tot insistați atâta cu Bolojan ăsta, că poate nu nici cel mai deștept din România, poate nu e nici cel mai priceput politician, poate le are și el pe ale lui, dar care e faza cu Bolojan?». Și răspunsul meu este foarte simplu – oameni precum Ilie Bolojan, care nu e perfect, care nu e cel mai deștept, care are și el un trecut politic, care și el poate greși și a și greșit, ca noi toți, și eu am greșit. Ajung atât de rar genul acesta de oameni responsabili în fruntea statului și sunt atât de puțini”, a explicat Ciucu.

Întrebat, de asemenea, dacă va mai putea colabora PNL cu social-democrații, Ciprian Ciucu a răspuns: „În politică se spune să nu spui niciodată «niciodată», dar îmi doresc să spun «niciodată».”