Ciprian Ciucu își apără stilul de viață: „Urc în lift împreună cu curierii”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a respins „imaginea unui politician corupt”, susținând că stilul său de viață demonstrează că nu s-a îmbogățit din funcție.

Primarul general al Capitalei se află din 18 iunie sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzat de DNA că, în perioada noiembrie – decembrie 2025, a luat mită sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Edilul Capitalei a respins acuzațiile aduse de DNA.

Într-un interviu pentru Digi24, difuzat duminică, Ciprian Ciucu a declarat că un primar de sector care ar urmări să se îmbogățească ar avea mijloacele să o facă, însă a susținut că nu a acceptat niciodată astfel de practici.

„Fără să mă victimizez, pentru că sunt convins că voi trece cu bine și peste această încercare, sunt un om care s-a ținut întotdeauna departe de orice fel de mizerie. Vă rog să mă credeți că, dacă un primar de sector ar vrea să se îmbogățească, ar avea posibilitatea să o facă. Eu am respins orice tentativă de a avea un comportament lipsit de integritate. Nu mi-am schimbat stilul de viață. Nu merg la Monaco cu avioane private. Am fost în concediu, este adevărat, dar pe banii mei, din salariul meu și al soției. Am zburat cu o companie low-cost în Portugalia și am stat o săptămână. Atât ne-am permis”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Acesta a spus că locuiește într-un bloc obișnuit, într-un apartament cu trei camere la care încă plătește rată.

„Sunt, cred, singurul primar al unui oraș mare din Uniunea Europeană care, atunci când ajunge acasă, urcă în lift împreună cu curierii de la Glovo sau de la alte firme de livrare. Locuiesc într-un bloc obișnuit, alături de oameni decenți, pe care îi respect. S-a încercat construirea imaginii unui politician corupt, dar nu fac parte din acest film. Vreau să fie foarte clar”, a mai spus primarul general.

Totodată, edilul a susținut că își poate justifica toate bunurile pe care le deține, nefăcând parte din categoria politicienilor care „își construiesc vile de 500.000 de euro”.