Ciprian Ciucu: „PSD, în stilul lor caracteristic, laș, dau și fug”. Soluția pe care o vede la criza politică

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că președintele Nicușor Dan ar trebui să încredințeze mandatul pentru formarea viitorului guvern lui Sorin Grindeanu, inclusiv în cazul unei coaliții PSD-AUR, despre care liberalul a afirmat că funcționează deja în Parlament.

Referindu-se la consultările de la Cotroceni, Ciprian Ciucu a spus că președintele i-a întrebat pe membrii delegației PNL cum li se pare varianta unui guvern cu premier tehnocrat.

„Am spus că proastă pentru că un guvern cu premier tehnocrat, controlat de miniștri PSD, am mai văzut filmul ăsta. Nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută de PNL”, a spus Ciucu.

Liberalul a spus că Sorin Grindeanu ar trebuie însărcinat să formeze guvernul într-o alianță PSD-AUR

„Au demonstrat mai devreme că au capacitatea să facă o coaliție majoritară să dărâme un guvern. Să nu mai fugă de răspundere. În stilul lor caracteristic, laș, dau și fug. asta au făcut și acum, iar PSD trebuie să fie expus”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

„Mizeriile le vor face cu AUR”

Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, Ciucu crede că un asemenea guvern ar putea fi funcțional.

„E bine pentru democrație. AUR este un partid parlamentar, constituțional. Majoritatea PSD-AUR merge ca unsă în Parlament. Mai mult, colegii din Parlament îmi spun că este o chimie între ei, iar acțiunile lor arată o puternică coordonare. Oameni buni, asumați-vă! Ar urma un PSD care și-ar trece proiectele corecte pentru SAFE, PNRR și OECD cu voturile PNL și USR, iar mizeriile celelalte le vor face cu AUR”, a estimat primarul Capitalei.

Referindu-se la afirmația de luni a lui Sorin Grindeanu, potrivit căruia Ilie Bolojan ar fi „un zombie politic”, Ciucu au comentat: „Ilie Bolojan se bucură de destulă încredere din partea românilor. Un zombie politic este cel cu o cotă de încredere dintr-o singură cifră”.

Liberalul a invocat „o separare pe termen lung și foarte lung” a PNL de PSD ca o soluție de însănătoșire a sistemului politic, în condițiile în care alianțele dintre cele două partide în anii precedenți au lăsat loc ascensiunii AUR.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu nu a exclus posibilitatea dezertării unor liberali de la poziția PNL privind excluderea oricărei colaborări cu social-democrații.

„Întotdeauna când ești la putere și treci în opoziție sunt oameni care vor să rămână (…) Am văzut că unii nu au spus explicit cine a creat această criză, cum fac eu în această seară”, a comentat liberalul, referindu-se la unii colegi de partid pe care nu i-a nominalizat.