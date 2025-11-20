Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București, la un eveniment la care singurul liberal prezent a fost Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu, la ședinţa Consiliului Naţional al PNL, la Palatul Parlamentului din București, pe 15 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului din partea PNL, și-a prezentat joi planul pentru București în cadrul unei dezbateri la care au luat parte, printre alții Andrei Caramitru și Cristian Pîrvulescu.

Într-o sală a hotelului Cromwe Plaza Ciprian Ciucu și-a expus în fața mai multor reprezentanți ai societății civile, specialiști în administratie publică și politici urbane. La dezbatere a luat parte un singur liberal – Ilie Bolojan.

Prezent a fost și Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, membru al partidului REPER, care îl susține pe Ciucu în cursa pentru funcția de prima general al Capitalei.

Celor 18 invitați despre care a spus că nu sunt susținători, ci sunt aici ca să fie mai degrabă critici, Ciprian Ciucu le-a prezentat cele 57 de slide-uri ale programului său pentru oraș – „Bucureștiul pus la punct”.

Ciucu a menționat proiectele pe care le-a implementat în Sectorul 6, dar și o serie de alte proiecte pe care vrea să le pună în aplicare la nivelul Capitalei.

„Este un rest de mandat, nu pot să promit mari proiecte de infrastructură, pentru că știu, ca primar, cât durează. Dar, în acești aproape 3 ani, vreau să aduc cultura mentenanței în București”, a explicat Ciucu făcând referire la faptul că mandatul celui care câștigă alegerile de pe 7 decembrie se va termina în 2028.

Bolojan, despre piatra cubică din centrul Capitalei: „Riști să faci entorsă”

Ilie Bolojan a menționat că a fost impresionat că Ciprian Ciucu a vorbit despre mentenanță, a amintit de grija la detalii și a dat un exemplu.

„Uneori mă duc să-mi iau cărți de la Cărturești Carusel. Când ajungi dincolo de BNR, intri într-o zonă în care dacă n-ai grijă, riști sa faci entorsă, datorită faptului că acei cubeți mici au găuri printre ei. Că deja au început să plece de acolo, sunt gropițe, pe care cineva ar trebui să le vadă. Când veți ajunge în Oradea trebuie să vedeți ce înseamnă niște cureți puși cum trebuie. Dacă te duci cu tocuri, nu-ți intră tocul între cubeți. Asta înseamnă lucrul bine făcut, peste tot, pentru că vedem spărturile, crăpăturile. De ce lucrurile nu arată bine? Pentru că e nevoie de atenție la detalii. Am încredere că Ciprian poate să facă acest lucru ”, a spus Ilie Bolojan.

El a povestit și despre cum Ciprian Ciucu a mers la Oradea, pe vremea când actualul premier era primar.

„În ultimul meu mandat de primar a venit la Oradea a stat o zi întreagă și după 3 ani de zile când am venit în București m-a chemat să văd ce a făcut, într-o zonă mult mai complicată. Când am văzut, am rămas plăcut surprins, bulevardele extinse, regenerarea din cartierele de blocuri, spații verzi, mi-a arătat că a pus serios în practică lucrurile pe care le a văzut”, și-a amintit președintele PNL.

După prezentarea viziunii, experții care au participat la eveniment și-au spus punctele de vedere. Mai degrabă ei i-au dat sfaturi lui Ciucu și i-au mulțumit pentru ce a făcut până acum.

Politologul Cristian Pârvulescu, care a fost profesorul lui Ciprian Ciucu, l-a evaluat pe partea de guvernanță.

„Îl cunosc de foarte multă vreme pe ciprian Ciucu. Acum candidează la primăria Generală si m-a luat sa vin aici si sal critic. De fapt, principala problema pe care am avut-o ascultându-l pe Ciprian Ciucu este că am înțeles că sunt trei etape în dezvoltarea orașului, dar nu am înțeles cum va arăta acest oraș. Care va fi orașul pe care îl propuneți? Pentru că astăzi Bucureștiul este Teheran, nu este Paris”, i-a reproșat Cristian Pîrvulescu fostului său elev.

Politologul l-a întrebat pe Ciucu cum va arăta orașul peste 4, 8 sau 16 ani, pentru că „ați propus un program pe 25 de ani și sunt curios cum se va termina”. Primarul Sectorului 6 a spus că a propus un program pe 10 ani, pentru că nu vrea să rămână în politică mai mult de 10 ani

„Mai sunt și mulți de urcat, că sunt de citit”, a spus Ciucu.

Cât despre critica legată de viziune a lui Pîrvulescu, candidatul PNL i-a explicat că „Viziunea este Parisul. În sensul că orașul pus la punct asta înseamnă. Să-ți placă să locuiești acolo. Am spus Paris pentru tipul de politici aplicate în ultimii ani. La pietonalizare, la viața culturală și aceasta este viziunea mea”.

Întrebat de Ana Mocanu, directoare executivă a ONG-ului Funky Citizens, despre care sunt cele 3 cheltuieli pe care le va prioritiza dacă ajunge primar general, Ciucu a spus că primele 3 ar fi:

Proiectele pe tramvai;

Radialele;

Parcurile.

La eveniment au fost invitați:

Bogdan Suditu, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Geografie a Universității din București

Alex Găvan, Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde

Răzvan Voinea, istoric de arhitectură, co-autor Inventarul Bazelor Sportive

Ana Mocanu, director al organizației non-guvernamentale Funky Citizens

Manuela Furdui, Romanian Business Leaders

Andrei Caramitru, economist

Emil Ivănescu, Ordinul Arhitecților Filiala București

Cristina Guseth, director al ONG-ului Freedom House

Virgil Stănescu, sportiv, președinte al Sports Hub.

Cristian Pârvulescu, politolog

Cristi Badiu, medic

Ținu Sebeșanu, Antreprenor, reprezentant al Confederației Concordia

Dan Bărbulescu, membru fondator și director executiv de la Asociația Parcul Natural București

Teodor Frolu, antreprenor

Vlad Radu Zamfira, cercetător pe politici climatice globale și coordonator Info Clima

Sorin Cheval, cercetător reprezentant al Asociației Naționale de Meteorologie

Lector. Univ. Răzvan Voinea, istoric și cercetător, membru al Asociației Centru de Studii Sportul Est European

Gratian Mihailescu, fondator al UrbanizeHub

Adelina Duță, sportivă

La finalul evenimentului, Ciucu a spus: „M-am simțit mult mai bine decât să fac o mare festivitate la partid”.

Prezentarea programului, în ziua în care a fost acuzat că manipulează electoratul cu sondaje

Un sondaj INSCOP pentru alegerile din 7 decembrie din Capitală, publicat joi, îl plasează pe primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe prima poziție, cu 27,1% din voturile bucureștenilor care spun că merg sigur la vot.

Pe locul secund este candidatul PSD, Daniel Băluță, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNTCD. Propunerea USR, Cătălin Drulă, se află în spatele lor, la diferență mare.

Cătălin Drulă a declarat că în urmă cu o lună „mi-au transmis” că „te vom omorî cu sondajele”.

„Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală. E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja”, a scris Drulă pe contul său de Facebook.

El îl acuză pe edilul sectorului 6, candidatul liberalilor la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că încearcă să manipuleze electoratul cu cercetări sociologice privind scrutinul de luna viitoare.

„E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, a mai spus Drulă.