Ciprian Ciucu vrea ca Nicușor Dan să vină și la prezentarea lui pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a spus, miercuri, că nu va organiza un eveniment de lansare a candidaturii, fiindcă el este „lansat de mai mult timp”, însă va organiza un eveniment în care să vorbescă despre programul său electoral.

Întrebat la Digi24 dacă ia în considerare invitarea președintelui Nicușor Dan la eveniment, Ciucu a răspuns: „De ce nu? Mi se pare că este o figură importantă în politica românească. Este președintele României. Este o onoare să-l ai prezent pe președintele României într-un astfel de context. Dacă va accepta, evident, înainte vom stabili probabil pe canale directe. Nu vreau să fie pus domnul președinte într-o situație în care să refuze sau nu, dar vom agrea, să vedem.”

Cătălin Drulă și-a lansat candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei, din partea USR, duminică, la un eveniment la care președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent și a ținut un discurs. El a spus că ar vrea să vadă implementat referendumul său pentru București, iar proiectul de lege inițiat de Drulă să fie adoptat de Parlament.

După apariția lui Nicușor Dan la evenimentul lui Drulă, atât PSD, cât și AUR l-au acuzat pe șeful statului de faptul că a abuzat de puterea sa și că a încălcat Constituția. Reprezentanţi celor două formațiuni politice au adus în discuție inclusiv suspendarea președintelui.

În replică, Cătălin Drulă a spus că Nicușor Dan a fost prezent la lansarea candidaturii sale pentru că este un cetățean, un om politic și fost primar general al Capitalei. „Este un om politic, conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică”, a spus deputatul USR, luni seară, la Digi24, despre Nicușor Dan.

Când a fost întrebat dacă este posibil ca președintele Dan să meargă și la lansările altor candidați, Drulă a afirmat că nu poate spune acest lucru.

Într-un interviu acordat RFI, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță a spus ce înseamnă pentru el că Drulă e susținut de președintele Nicușor Dan.

„Să știți că și eu mă simt la fel de susținut de președintele Nicușor Dan, cum sunt convins că toți ceilalți candidați se simt și ei susținuți de președintele Nicușor Dan”, a spus Băluță. Candidatul PSD a explicat că nu consideră necesar un mesaj explicit de susținere, subliniind că percepția sa de susținere vine din colaborările concrete avute cu PMB în perioada în care Nicușor Dan era primar general.