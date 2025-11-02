Cătălin Drulă își lansează oficial candidatura la Primăria Capitalei. La evenimentul USR participă și Nicușor Dan

Cătălin Drulă va fi desemnat formal candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, iar la eveniment va lua parte și președintele României, Nicușor Dan, potrivit surselor HotNews.

Duminică au loc conferința municipală a filialei USR București și ședința Biroului Național al partidului, în care Cătălin Drulă va fi nominalizat oficial pentru a reprezenta formațiunea în cursa electorală care va culmina cu scrutinul din 7 decembrie.

Sursele politice ale HotNews spun că la evenimentul „de desemnare oficială a candidaturii”, cum îl descrie USR, va participa și președintele Nicușor Dan.

La eveniment au fost invitați 400 de membri și simpatizanți USR. Potrivit programului oficial anunțat, vor lua cuvântul Cătălin Drulă, președintele USR, Dominic Fritz, liderul USR București, Vlad Voiculescu, și ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu.

Și alți președinți au participat la evenimente de partid

Nicușor Dan nu este primul președinte care participă la un eveniment de partid în timpul mandatului. Klaus Iohannis a luat parte la Congresul PNL din 2021, Traian Băsescu a fost la Congresul PDL din 2013, iar Ion Iliescu a fost apropiat de PDSR/PSD.

Nici Iohannis și nici Băsescu nu au mers la lansarea unor candidaturi la Primăria Capitalei. În martie 2005, la lansarea candidaturii lui Adriean Videanu la Primăria Capitalei, Băsescu – care făcuse parte din același partid, PD – a absentat. „El nu este prezent fizic aici, pentru că respectă Constituția și legile țării, dar fiți sigur că este cu spiritul alaturi de noi”, declara atunci Ludovic Orban, directorul de campanie al lui Videanu.

Constituția îi interzice președintelui în funcție să facă parte dintr-un partid politic, însă nu există nicio prevedere privind susținerea sau participarea la congresele sau adunările unor partide politice.

Campania electorală începe în 22 noiembrie

Alegerile pentru Primăria Capitalei se vor desfășura în 7 decembrie și au loc după ce Nicușor Dan, reales primar general în iunie 2024, a demisionat ca urmare a victoriei de la alegerile prezidențiale din mai 2025.

Candidaturile vor putea fi depuse oficial în perioada 12-17 noiembrie, iar eventualele contestații vor fi soluționate până cel târziu în 20 noiembrie.

Campania electorală va începe în 22 noiembrie 2025 și se va încheia în data de 6 decembrie 2025, ora 7:00.

Tipărirea buletinelor de vot se va face în 2 decembrie 2025.

Votul din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la 21:00.