Ciprian Ciucu vrea Eurovision la București: „Am trimis deja scrisoarea oficială”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a trimis o scrisoare oficială prin care Bucureștiul își exprimă disponibilitatea de a găzdui ediția din 2027 a Concursului Muzical Eurovision.

Aflată în acest an la a 70-a aniversare, competiția muzicală europeană se desfășoară tradițional în țara care a câștigat ediția precedentă. Regulile de pe site-ul oficial al concursului stabilesc că Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatoarea Eurovision, poate desemna o altă gazdă în cazul în care țara câștigătoare nu poate să țină evenimentul.

În 2026 este gazdă Viena, capitala Austriei, iar în finala din această seară este calificată și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu. Va urca pe scenă după miezul nopții, fiind penultima artistă în ordinea prestațiilor.

„Îi ținem pumnii Alexandrăi Capitănescu în această seară! Am fi onorați să găzduim Eurovizionul în 2027! Am trimis deja scrisoarea oficială în acest sens, împreună cu TVR. Conform procedurilor, se trimite din timp”, a declarat primarul general al Capitalei, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a spus că piesa „Choke Me”, melodia pe care o cântă Alexandra Căpitănescu la Eurovision, „este foarte tare”.

„Alexandra este foarte talentată și mă bucur că ne reprezintă! Iar dacă va fi să fie, este doar meritul ei și al trupei! Deja a creat senzație, este o artistă desăvârșită”, a adăugat edilul.