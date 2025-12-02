Cătălin Drulă, ripostă la Grindeanu care l-a acuzat că este „dușmanul bucureștenilor”: „Adevăratul dușman rămân mafiile PNL-PSD”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat într-o postare pe Facebook, declarațiile făcute de către Sorin Grindeanu, potrivit cărora Drulă și USR reprezintă „adevăratul dușman al bucureștenilor”. În replică, Drulă susține că este dușmanul „famigliilor” care fac averi din autorizarea de proiecte imobiliare, trimitere la candidatul PSD Daniel Băluță.

„Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar. Sunt adevăratul dușman al speculanților imobiliari care construiesc blocuri în cimitire și bloc lângă bloc, fără trotuare, fără spații verzi, fără creșe. Sunt adevăratul dușman al “famigliilor” care fac averi uriașe din autorizarea de proiecte imobiliare pentru clanuri și băieți conectați politic, cum e candidatul vostru, Daniel Băluță”, a scris Cătălin Drulă.

El s-a declarat și dușman al PSD-ului „de rit vechi securistic” care ar fi reprezentat de către Anca Alexandrescu, amintind că a fost consiliera lui Adrian Năstase, Liviu Dragnea, Sorin Oprescu și Victor Ponta. „Candidata asta e trecutul vostru, Sorin Grindeanu! Asumați-o!”, transmite candidatul USR.

Cătălin Drulă spune că este dușman doar pentru cei care speră ca viitorul primar să închidă ochii la furtul comis în București.

„Adevăratul dușman au fost, sunt și rămân mafiile PNL-PSD care au sugrumat orașul de 30 de ani (…) A fost lăsat pe mâna clanurilor, care au primit aprobare să construiască de la primarii voștri, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 4 și în Sectorul 6. Da, clanuri, Sportivilor și Vasiloi, de ei vorbesc!”, a mai scris Cătălin Drulă.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că USR este vinovat de „haosul” din administrația locală din București, acest partid, împreună cu candidatul său la Primăria Generală, Cătălin Drulă, reprezentând „adevăratul dușmani al bucureștenilor”.

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta. Astăzi, când vorbim de haos, întruchiparea acestuia este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

„Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Cu ei trebuie să ne luptăm și Daniel Băluță asta face”, a continuat liderul PSD.