Circulaţia a fost închisă pe Transalpina, din cauza viscolului puternic

Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între localităţile Novaci şi Rânca, a fost închisă marţi seară, începând cu ora 19:00, din cauza viscolului puternic şi a vizibilităţii extrem de reduse, au anunţat autoritățile.

Într-un comunicat, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează că marți la ora 19:00 s-a închis „circulaţia rutieră pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule! Din cauza viscolului puternic şi a vizibilităţii extrem de reduse, a fost luată decizia închiderii circulaţiei rutiere pe acest sector de drum”.

Potrivit CNAIR, măsură a fost luată deoarece nu se poate circula în siguranţă, dar şi pentru siguranţa celor de pe utilajele de deszăpezire.

CNAIR precizează că, dacă se vor îmbunătăţi condiţiile meteorologice, traficul va fi redeschis miercuri dimineață.

Un anunț similar a fost făcut și de Centrul Infotrafic al Poliţiei, care atenționează că, „din cauza viscolului din zona montană înaltă, circulaţia rutieră a fost oprită pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, până miercuri dimineaţă, 25 februarie, la ora 07:00”.

Adminstraţia Naţională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben şi cod portocaliu de viscol puternic şi intensificări ale vântului în mai multe zone din ţară, valabile marţi şi miercuri.