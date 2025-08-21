Tren direct România – Ucraina. Ambasador: „Patru vagoane care vor pleca din Kiev și vor ajunge la București via Chișinău”

România și Ucraina vor fi legate din nou pe calea ferată de un tren care va circula în curând între București și Kiev, a declarat ambasadorul României în Ucraina, Alexandru Victor Micula într-un interviu pentru Ukrinform. Ruta feroviară nu mai era folosită de peste 5 ani.

„Am efectuat testul tehnic în perioada 7-9 august. Așteptăm să vedem ce spun tehnicienii, pentru că vorbim despre patru vagoane care vor pleca din Kiev și vor ajunge la București via Chișinău”, a precizat Micula.

Diplomatul a subliniat că decizia de a relua circulația trenurilor între București și Kiev are o semnificație simbolică.

„Este o călătorie lungă, dar este o conexiune directă între capitalele noastre, care va contribui la celelalte punți pe care le construim: punți culturale, economice și umanitare”, a subliniat Micula.

De la București la Kiev sunt 1.227 km pe calea ferată și un tren convențional de pasageri făcea 25-26 de ore în perioada în care exista tren direct. Din toată distanța, 500 km erau parcurși pe teritoriul românesc, iar trenul pleca dimineața din Gara de Nord și avea un vagon de dormit al căilor ferate din Ucraina.

Cursa de probă va fi făcută cu două vagoane fără pasageri, a declarat la începutul lunii secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu, citat de Club Feroviar.

El a precizat, la o conferință de presă din orașul Darabani (judeţul Botoşani), că legătura feroviară directă dintre Kiev şi Bucureşti va fi făcută prin Republica Moldova, prin ataşarea a patru vagoane de călători ale companiei feroviare ucrainene la Trenul „Prietenia” București-Chişinău.

Călătoria va fi lungă: de la București la Chișinău trenul face 13 ore, iar garnitura Chișinău – Kiev face minim 17 ore.

Noi puncte de control la graniță

Potrivit lui, noul punct de control la frontieră, care leagă Sighetu Marmației din România și Bila Țerkva din Ucraina, se va deschide și el în acest an.

„Și acesta va fi un proiect major datorită capacității pe care o va avea acel punct de control. Și datorită faptului că în acea zonă a frontierei noastre comune nu avem multe puncte de control”, a explicat Micula.

În prezent, România și Ucraina discută despre două puncte de control complet noi și planifică extinderea punctului de trecere Porubne-Siret.

„Vom extinde numărul de linii pentru camioane. Cred că partea ucraineană va fi gata până la sfârșitul acestui an să treacă de la două la șase benzi pe sens pentru camioane. Și cred că noi vom fi gata cel târziu în aprilie anul viitor”, a menționat Micula.

Printre altele, ambasadorul României a menționat proiectele trilaterale, care sunt implementate de Ucraina, Moldova și România.

„Cred că, în calitate de țară vecină, toate investițiile pe care le avem împreună cu Ucraina la frontieră contribuie și la reconstrucția Ucrainei. Și în multe proiecte, lucrăm într-un format trilateral cu Republica Moldova, deoarece cea mai mare parte a infrastructurii pe care Ucraina o construiește la granița cu Republica Moldova trebuie să aibă un corespondent la granița Republicii Moldova cu România, astfel încât mărfurile și persoanele care ies din Ucraina în Moldova pentru a ajunge în Uniunea Europeană să poată beneficia de infrastructura necesară”, a adăugat Micula.

De asemenea, ambasadorul a mai precizat că președintele Nicușor Dan intenționează să viziteze Ucraina în această toamnă, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.