Circulație întreruptă la metrou, la una dintre magistrale. O bucată de tavan s-a prăbușit în tunelul dintre două stații. Precizările Metrorex

Circulația metrourilor pe Magistrala 4, între stațiile 1 Mai – Jiului a fost întreptă la ora 15.30, miercuri, anunță Metrorex, citat de site-ul B365.

Motivul anunțat de Metrorex: desprinderea unei bucăți din tavanul tunelului de metrou. Potrivit companiei, nu a fost afectat niciun tren sau pasager.

Compania precizează că evenimentul nu a afectat trenurile sau călătorii. „La acest moment, echipele Metrorex acționează pentru remedierea situației și reluarea circulației în condițiile graficului de circulație aprobat”, se arată în comunicatul Metrorex.

„Pe Magistrala 4 se circulă la acest moment atât între stațiile Gara de Nord 2-1 Mai și retur, cât și între stațiile Jiului – Străulești și retur. Călătorii sunt informați prin instalațiile de sonorizare din stații și trenuri. Revenim cu informații la momentul reluării în condiții normale a circulației. Prezentăm scuze publicului călător pentru disconfortul creat”, precizează compania.