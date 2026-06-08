Citigroup afirmă că bursa americană e într-un „superciclu unic” de investiții

Citigroup a devenit cel mai recent jucător major de pe Wall Street care și-a ridicat estimarea pentru indicele de referință S&P 500 al Bursei de la New York, considerând că acesta va ajunge peste pragul de 8.000 de puncte la finalul anului, transmite Reuters.

Indicele urmărit pe scară largă a crescut cu aproape 8% de la începutul anului, dar a scăzut puternic vineri, după publicarea unor date mai bune decât se așteptau analiștii privind numărul de locuri de muncă non-agricole din SUA.

Deși o piață a muncii puternică este de regulă o veste bună pentru economie, investitorii s-au temut că noile date vor convinge Rezerva Federală, banca centrală de la Washington, că reducerea dobânzilor de referință mai poate aștepta. David Doyle, directorul departamentului de economie de la Macquarie Group, a spus pentru BBC că raportul de vineri privind locurile de muncă a fost posibil „prea bun”, în special în contextul unei inflații ridicate.

În pofida îngrijorărilor separate privind impactul AI asupra concedierilor, Citigroup a decis să își ridice ținta pentru indicele S&P 500 la 8.100 de puncte, de la 7.700, ceea ce implică un potențial de creștere până la finalul anului de aproximativ 10% față de ultima sesiune de tranzacționare a Bursei de la New York.

Citigroup și-a majorat de asemenea prognoza privind profitul net pe acțiune pentru S&P 500 la 350 de dolari pentru 2026, de la 320 de dolari estimat în decembrie 2025, și a introdus o țintă preliminară de 400 de dolari pentru 2027.

Valul de optimism depășește îngrijorările privind o „bulă” alimentată de AI pe bursa americană

Estimarea Citigroup s-a alăturat astfel unei serii de prognoze optimiste din partea brokerajelor care se așteaptă ca avântul inteligenței artificiale și câștigurile solide ale companiilor să compenseze pe termen scurt presiunile inflaționiste și riscurile de aprovizionare generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Avem încredere ridicată în continuarea depășirii așteptărilor privind câștigurile până la finalul anului”, a transmis Citigroup într-o notă datată 5 iunie.

Totuși, Citi a avertizat că „persistența creșterii determinate de AI dincolo de 2027 rămâne o întrebare-cheie”.

„Punctul nostru de vedere este că acesta nu este un ciclu tradițional și seamănă mai degrabă cu un superciclu unic de investiții de capital… ceea ce crește presiunea asupra creșterii câștigurilor și a așteptărilor aferente pentru a susține evoluția prețului indicelui”, consideră instituția financiară.

Analiștii de la Citi au spus că, deși ecosistemele legate de AI sunt așteptate să se extindă dincolo de companiile de tehnologie, atenția se va muta în cele din urmă asupra întrebării dacă firmele din SUA pot livra creșterile de productivitate promise de AI, dincolo de 2027:

„După acel moment (2027)… va trebui să recunoaștem că un anumit grad de încetinire (dacă nu chiar de declin) a cheltuielilor va pregăti în cele din urmă terenul pentru un efect de mahmureală pe piața de acțiuni. Dar acest lucru nu se află în prezent în câmpul vizual”.