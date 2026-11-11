Ciucu a mers la Palatul Victoria pentru o discuție cu premierul. „Probleme cu care Primăria Capitalei fără Guvern nu se poate descurca”

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu arătând că l-a rugat să aibă o discuţie despre problemele Bucureştiului, cu care Primăria Capitalei nu se poate descurca singură, fără ajutorul Executivului, scrie News.ro.

„L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureştiului”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

„Calitatea vieţii şi valorificarea oportunităţilor pe care le oferă Capitala celui de-al şaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorităţi pe care am convenit să le gestionăm prin dialog şi soluţii bine fundamentate”, a precizat premierul.

Ciucu vrea susținere pentru reducerea poluării

Primarul Ciprian Ciucu a scris la rândul lui pe Facebook că l-a rugat pe prim-ministrul Luca Niculescu să aibă o discuţie despre problemele Bucureştiului.

„L-am rugat pe domnul Prim-ministru Luca Niculescu să avem o discuţie despre problemele Bucureştiului, acele probleme cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură”, a arătat Ciucu.

El a menţionat că au discutat despre ceea ce au de făcut pentru a avea un aer mai curat în Bucureşti şi pentru a evita amenzile mari cu care România ar putea fi sancționată de Uniunea Europeană, dacă nu ia măsurile necesare reducerii poluării.

„Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele sursele de poluare din Bucureşti”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei mai afirmă că l-a rugat pe premier să îl sprijine în realizarea SACET – Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi în Bucureşti, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET.

„Am intrat în mai multe detalii, în chestiuni concrete şi tehnice şi nu am simţit cum a trecut o oră şi jumătate. Sunt încrezător după această primă întânire că putem facem lucruri importante anul viitor. Anul viitor este esenţial pentru Bucureşti”, mai spune Ciprian Ciucu în postare.