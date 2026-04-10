Clădirea dată în chirie 18 ani de Ministerul economiei fără a încasa vreun ban a reintrat în patrimoniul statului, anunță ministrul Dărău

Ministrul economiei Irineu Darău a anunțat vineri că imobilul din Şoseaua Olteniţei, ocupat de 18 ani fără ca autoritățile să încaseze chirie, a reintrat în patrimonial statului, relatează News.ro.

„Mai ţineţi minte clădirea din şoseaua Olteniţei, despre care colegul meu, Radu Miruţă, a descoperit că era ocupată de ani de zile, fără ca statul să încaseze chirie? Pe 1 august 2025, am clarificat situaţia juridică şi am întabulat clădireа în proprietatea statului”, a declarat vineri ministrul economiei într-un mesaj publicat pe Facebook.

„În paralel, a fost deschisă acţiunea în instanţă pentru evacuarea celor care ocupau spaţiul fără drept”, a adăugat acesta.

Irineu Darău a precizat de asemenea că instanţa a dispus în noiembrie 2025 evacuarea.

Ministrul afirmă că ocupanții au refuzat să evacueze imobilul

„Îndată ce am ajuns în minister, am verificat situaţia şi am continuat acţiunea, fiindcă ocupanţii abuzivi nu au avut bunul simt să respecte decizia instanţei. Pentru că spaţiul nu a fost eliberat voluntar, am mers mai departe şi am declanşat procedura de executare silită. În acest context, am primit notificare că spaţirul va fi eliberat”, a mai transmis ministrul.

„După 18 ani, statul îşi recuperează în sfârşit efectiv un activ care a fost folosit fără drept şi de pe care nu s-a încasat niciun lemn. În tot acest timp, în clădire au funcţionat mai multe firme, iar spaţiile au fost inclusiv subînchiriate, fără ca aceste venituri să ajungă la bugetul public. Am parcurs toate etapele legale, până la capăt, iar rezultatul este clar. Clădirea a revenit în patrimoniul statului”, a adăugat Irineu Darău.

Acesta a dat asigurări că procedura va fi urmată „ori de câte ori este nevoie”: „Vă asigur că, atâta timp cât voi fi ministru, nu voi tolera astfel de situaţii şi voi livra rezultatele”.

Fostul ministru al economiei Radu Miruță a dezvăluit în vara anului trecut că o clădire de birouri aflată în administrarea ministerului, situată în București, a fost ocupată timp de aproape două decenii fără ca statul să încaseze vreo chirie, deși spațiile erau închiriate și chiar subînchiriate.

„Poate ați mai auzit de furat cu sacul, cu remorca sau cu portbagajul…Dar cu clădirea întreagă?! Asta sigur e nouă. Mi s-a spus să nu sparg buba, să-i las si eu cum i-au lăsat și alții până acum. Transmit un singur mesaj: exclus!”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Miruță a precizat că este vorba despre o clădire cu o suprafață de 1.500 metri pătrați, în care se află 54 de birouri.