Clădirea de 54 de birouri care nu a plătit chirie statului român timp de 18 ani a intrat în proprietatea statului, iar chiriașii vor fi evacuați

Radu Miruță, ministrul Economiei, a anumțat, vineri, intabularea în cartea funciară a clădirii de 1.500 mp care „a fost exploatată ilegal timp de două decenii”. Imobilul din București care era în administrarea ministerului a fost închiriat și subînchitiat timp de 18 ani, fără ca statul să încaseze însă chirie.

Radu Miruță a anunțat finalizarea procedurii de intabulare a clădirii din Șoseaua Olteniței nr. 225, cu drept de proprietate stabilit în favoarea statului român – Ministerului Economiei, transmite, vineri, USR într-un comunicat de presă.

„De 18 ani, clădirea statului român din Bucureşti era intenţionat lăsată a nimănui, pentru ca şmecherii să încaseze ilegal chiria în numele Guvernului. 18 ani, zeci de mii de euro constant. De astăzi, la numai o săptămână după ce am găsit această situaţie revoltătoare, clădirea de 1500 mp de birouri din Olteniţei are «certificat de naştere». Am intabulat-o… în cartea funciară scrie de acum clar Statul Român – Ministerul Economiei”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă, conform comunicatului citat.

De asemenea, ministrul Miruță anunță că a început și procedura de evacuare a chiriașilor.

„Între timp, am înregistrat la instanţă procedura de evacuare accelerată – nu prefăcătorii că îi rugăm să plece, iar dacă nu vor, le dăm premiu lăsându-i liniştiţi alţi ani să ia chirie în locul statului român”, a declarat Radu Miruță.

Statul nu a încasat chirie pe spațiile clădirii timp de aproape două decenii

Este vorba despre o clădirea cu o suprafață de 1.500 metri pătrați, în care se află 54 de birouri, descoperită de ministrul Miruță pe 21 iulie. „Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, ați citit bine: zero lei timp de aproape două decenii in timp ce alții încasau bani frumoși”, a subliniat acesta.

Miruță a explicat ulterior, într-o emisiune la Antena 1, că imobilul este în proprietatea Ministerului Economiei, printr-o Hotărâre de Guvern emisă în 2012. Spațiul ar fi fost inițial destinat unui incubator de afaceri, în baza unui contract încheiat în 2004, valabil 12 luni, cu o prelungire automată de încă un an.

„În 2012, ministerul a primit prin Hotărâre de Guvern această clădire unde cu ani în urmă exista situația asta. A moștenit-o cu cei care o foloseau ilegal din 2006. Într-adevăr, este un contract care, spun oamenii, are clauză care spune că dacă nu cere niciuna dintre părți întreruperea lui se prelungește în fiecare an”, a spus ministrul.

Conform oficialului guvernamental, dreptul de folosință a spațiului era condiționat de statutul de „incubator de afaceri”.