INTERVIU Specialistă în diplomație internațională, despre planul lui Trump la întâlnirea cu Putin: „Vrea să reușească unde alții au eșuat” / Dovada că SUA își păstrează interesul pentru regiunea Mării Negre

„Formatul acesta bilateral nu face decât să-l favorizeze pe președintele rus Vladimir Putin”, spune, într-o discuție cu HotNews directoarea biroului de la București al German Marshall Fund (GMF) – organizație internațională care promovează cooperarea transatlantică – și profesoară de diplomație internațională, Clara Volintiru, într-o discuție cu HotNews. Ea subliniază că „trăim o cu totul altă epocă de politică externă a Statelor Unite” și vorbește despre recenta mutare făcută de administrația Trump.

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri, la ora 23.30, ora României, în Alaska. Cei doi se vor întâlni mai întâi fără consilieri, iar apoi vor avea o conferință de presă comună, potrivit formatului anunțat de Kremlin.

Expertă în diplomație, Clara Volintiru afirmă că implicarea lui Donald Trump în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, reprezintă „o inițiativă disruptivă”.

„Vine să scurtcircuiteze procesele diplomatice de susținere ale Ucrainei pe parcursul ultimilor trei ani”, spune Clara Volintiru.

Argumentul lui Trump, crede experta, este că ceea ce s-a făcut în soluționarea războiului din Ucraina nu a funcționat nici în susținerea pentru Ucraina, nici în descurajarea Rusiei.

„Președinția lui Trump vine să-și asigure o poziție de glorie în diplomație internațională, dar și să propună o alternativă: de negociere bilaterală față de abordarea multilaterală pe care statele din spațiul transatlantic au avut-o pe parcursul ultimilor trei ani”, spune directoarea BST.

„E prea devreme să ne dăm seama dacă este mai eficient”

Ea amintește că nu au mai existat inițiative bilaterale recente, după cei trei ani de război. „În prima perioadă au existat aceste inițiative din partea Germaniei și Franței, de a negocia direct cu Vladimir Putin. Ele au eșuat la vremea respectivă și de atunci nu au mai existat inițiative bilaterale”.

„Ceea ce încearcă să ne convingă președintele Donald Trump în momentul de față este că el poate să reușească unde alții au eșuat. Și nu doar că el încearcă să reușească unde alții au eșuat, dar încearcă să o facă și într-un context în care soluțiile nu mai sunt atât de ușoare”, spune Volintiru.

„Întâlnirea îl va favoriza pe Putin”

„E prea devreme să ne dăm seama dacă este mai eficientă abordarea președintelui Trump decât cea a liderilor europeni”, consideră specialista în diplomație internațională.

Spune însă că „formatul acesta bilateral nu face decât să-l favorizeze pe președintele rus Vladimir Putin”.

„Este o formulă de concesie mult mai favorabilă decât orice a fost oferit de către interlocutorii europeni în ultimii ani. Pur și simplu nu există motivație pentru Rusia să se retragă. Prelungirea conflictului în Ucraina este în interesul Rusiei”, afirmă Clara Volintiru.

Ea adaugă că nu are încredere că va exista un rezultat „de bună intenție” din partea Rusiei, pentru că „s-a dovedit că și-a urmărit interesele într-o manieră extrem de

agresivă și cu miză pe termen mediu și lung”.

SUA a mediat și un alt conflict

Experta amintește și de implicarea președintelui american în medierea conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan. Cele două țări au semnat la Casa Albă, pe 8 august, încheierea unui conflict de zeci de ani

Ca parte a acordului de pace, Statele Unite vor ajuta și la construirea unui coridor de tranzit dintre Azerbaidjan și enclava Nakhichevan, care sunt separate de teritoriul armean.

„Intervenția SUA ca mediator și protector al Armeniei vine pentru a contracara influența rusească în Caucazul de Sud, o influență crescândă, mai ales de la ultimele alegeri din Georgia, dar și pentru a-și constitui o poziție de putere într-un spațiu care începe să fiarbă din perspectiva războiului armat”, a explicat ea.

„Reinvestiția SUA în regiunea Mării Negre”

Totodată, spune ea, implicarea a Statelor Unite trebuie „citită ca o reinvestiție a Statelor Unite în regiunea Mării Negre”

„Arată un punct de vedere important pentru România, și anume că Statele Unite continuă să aibă un interes strategic major în regiunea Mării Negre, deși administrația Trump a părut să ia inițial o postură izolaționistă și chiar eurosceptică”.

Președintele SUA arată astfel că „manifestă dorința de implicare și de a juca un rol activ în regiunea noastră”, consideră experta.

„Cred că și în cazul conflictului din Ucraina și în cazul conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan, relațiile bilaterale ale României cu aceste țări din vecinătatea sa strategică sunt foarte importante”, mai spune ea.

„Din punct de vedere diplomatic, trăim o cu totul altă epocă de politică externă a Statelor Unite, în care interesele Americii sunt fățiș puse pe primul loc, dar sunt împachetate într-o poziție de forță și de mediator, de «rule maker» la nivel internațional, facilitând conflicte pe care nimeni altcineva nu a reușit să le rezolve”, concluzionează experta.