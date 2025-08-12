Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite la o fabrică de drone, pe 19 noiembrie 2024, la Kiev, în Ucraina. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph.

Ucraina ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze – de facto – teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa.

Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de Donald Trump în care Ucraina renunță la teritorii suplimentare, dar că Rusiei i s-ar putea permite – cel puțin temporar – să păstreze o parte din teritoriile pe care le-a ocupat, scrie The Daily Telegraph.

Acest lucru ar însemna înghețarea liniei frontului în starea actuală și cedarea controlului de facto asupra teritoriilor ocupate de Rusia în regiunile Luhansk, Donețk, Zaporojie, Herson și Crimeea.

Disponibilitatea Kievului de a accepta un compromis înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc vineri în Alaska.

„Planul poate corespunde doar cu pozițiile actuale ale armatelor”, a declarat un oficial occidental, care a vorbit despre un weekend intens de diplomație între Kiev și aliații săi.

Un scenariu inacceptabil pentru Ucraina și Europa

Principala preocupare a europenilor era un presupus plan de pace susținut de Moscova, care includea înghețarea liniilor de front din sud-estul Ucrainei dacă Kievul ar fi acceptat să se retragă din zonele din zonele din Donețk și Luhansk pe care încă le controlează.

Un astfel de acord ar fi presupus ca Ucraina să cedeze o linie puternic apărată și câteva orașe transformate în fortărețe.

Ucrainenii și europenii se tem că o astfel de cedare ar încuraja Rusia să lanseze noi atacuri, după o perioadă de regrupare.

Diplomații europeni spun că nu a existat nicio schimbare notabilă în obiectivele generale de război ale lui Putin, care urmăresc să răstoarne guvernul ucrainean pro-occidental și să-l înlocuiască cu un guvern favorabil Moscovei.

Rusia urmărește în continuare „capitularea totală” a Kievului, inclusiv blocarea oricărei perspective de aderare la NATO și demilitarizarea, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank cu sediul la Washington.

Luni seara, și președintele Zelenski a declarat că nu există semne că Rusia se pregătește să pună capăt războiului, în ciuda negocierilor de pace iminente.

„Dimpotrivă, își mută trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive”, a spus el, citând un raport al serviciilor de informații ucrainene.

Ucraina vrea garanții solide

Deși pare dispusă să cedeze o parte din teritoriu, Ucraina a mai spus că va accepta doar un acord de pace care oferă garanții solide de securitate sub forma livrărilor de arme și a unei căi către aderarea la NATO, scrie Telegraph.

Capitalele europene au ales să susțină viziunea Kievului privind orice schimburi teritoriale.

O declarație comună a liderilor Comisiei Europene, Franței, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Finlandei a afirmat că „linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Liderii europeni urmează să poarte discuții cu Trump miercuri pentru a-i prezenta punctul lor de vedere.

Ce urmează e greu de anticipat. Luni, președintele SUA a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale cu Putin în Alaska.

Vor avea loc „unele schimburi, unele modificări teritoriale”, a declarat Trump, adăugând: „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Vom încerca să recuperăm o parte din teritoriul respectiv pentru Ucraina”.

Marja de manevră a lui Zelenski

Oficialii europeni consideră că Zelenski are o oarecare marjă de manevră, având în vedere că un număr tot mai mare de alegători ar accepta cedarea teritoriului ca preț pentru încheierea războiului.

Nu orice teritoriu însă. Kievul nu-și poate permite să cedeze întreaga regiune a Donețkului, deoarece acest lucru ar permite forțelor Moscovei să ocolească fortificațiile construite după războiul inițial din Donbas din 2014.

Președintele ucrainean ar trebui, de asemenea, să găsească o soluție juridică, deoarece Constituția țării sale îi interzice să cedeze teritoriu fără un referendum național.

Președintele ucrainean a recunoscut anterior că forțele sale armate nu au capacitățile necesare pentru a recupera teritoriile controlate de Moscova, dar a sugerat că, după orice acord, Kievul ar putea folosi mijloace diplomatice pentru a readuce teritoriile sub controlul său.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.