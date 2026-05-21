Clarificări de la vârful Volkswagen după speculațiile că negociază cu chinezii cedarea unor fabrici europene

Conducerea Volkswagen încearcă să calmeze temerile angajaților și neagă discuțiile cu firmele chineze, în timp ce sindicatele cer oprirea speculațiilor privind viitorul uzinelor, potrivit Reuters.

Directorul general Oliver Blume a declarat miercuri, în cadrul unei adunări generale a angajaţilor de la Wolfsburg, că Volkswagen nu poartă în prezent negocieri cu producători auto chinezi privind utilizarea capacităţilor excedentare din fabricile sale europene.

Declaraţia vine pe fondul speculaţiilor privind viitorul uzinelor germane ale grupului, în contextul scăderii profiturilor, cererii slabe şi concurenţei puternice din industria auto europeană.

„Încă avem capacitate excedentară în fabricile noastre din Europa şi Germania. Trebuie să abordăm această problemă pentru a rămâne competitivi”, a spus Blume. El a adăugat însă că „în prezent nu există planuri sau discuţii cu producători chinezi”.

În ultimele luni, au apărut speculaţii că Volkswagen ar putea colabora cu firme chineze pentru utilizarea unor uzine subutilizate din Europa.

Temerile au fost alimentate inclusiv de declaraţiile anterioare ale lui Blume, care sugerase că parteneriatele cu firme chineze sau companii din industria apărării ar putea reprezenta soluţii pentru unele fabrici.

Volkswagen încearcă de mai mulţi ani să reducă costurile într-o piaţă auto europeană aflată sub presiune, grupul eliminând aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania în ultimii trei ani, inclusiv la mărcile Audi şi Porsche.

Blume a avertizat că piaţa europeană nu va mai reveni la nivelurile de vânzări de dinaintea pandemiei. Potrivit acestuia, industria auto se îndreaptă către o strategie de producţie localizată în marile pieţe, inclusiv în China, unde Volkswagen operează prin societăţi mixte.

Conducerea companiei a promis totuşi sindicatelor că va evita închiderea fabricilor, conform acordului semnat cu reprezentanţii angajaţilor. În paralel, Volkswagen continuă negocierile pentru vânzarea uzinei sale din Osnabrück către o companie din industria apărării.

Preşedinta consiliului muncitorilor, Daniela Cavallo, a criticat speculaţiile în faţa miilor de angajaţi prezenţi la reuniune, afirmând că „se creează impresia că Volkswagen ar fi aproape o ţintă de preluare şi ar avea nevoie să fie salvată”.

Cavallo a cerut conducerii să se concentreze pe succesul produselor Volkswagen şi nu pe „dezbateri nesfârşite despre presupuse închideri de fabrici sau discuţii cu terţi privind utilizări alternative pentru uzine”.

Deşi autorităţile regionale din Saxonia Inferioară şi Saxonia s-au declarat deschise unor eventuale parteneriate cu firme chineze, criticii avertizează că astfel de colaborări ar putea întări poziţia rivalilor asiatici pe piaţa europeană.