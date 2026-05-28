Clarificări după amenințările lui Trump la adresa Omanului. „Orice partener complice va fi sancționat”

Donald Trump în conferința de presă de la Casa Albă de pe 6 aprilie. Foto: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent a amenințat că va sancționa sultanatul Oman, un aliat al Statelor Unite, în cazul cooperării cu Teheranul pentru controlul strâmtorii Ormuz, informează AFP. Afirmațiile sale vin la o zi după ce președintele Trump a amenințat că va „pulveriza” Omanul, ceea ce a generat speculații că ar fi făcut din nou o confuzie, menționând sultanatul în locul Iranului.

„Guvernul Statelor Unite nu va tolera nicio încercare de a impune un sistem de taxare a trecerii în strâmtoarea Ormuz. Oman, în mod deosebit, ar trebui să știe că Trezoreria SUA va ținti în mod agresiv orice actor implicat – direct sau indirect – în impunerea taxelor în strâmtoare și că orice partener complice va fi sancționat”, a scris Scott Bessent pe X.

„Toate națiunile ar trebui să respingă direct orice încercare a Iranului de a perturba fluxurile comerciale. Zilele în care Teheranul teroriza regiunea și lumea s-au încheiat”, a continuar Bessent.

Trump a amenințat cu „pulverizarea” Omanului

Cu o zi înainte, președintele SUA Donald Trump a făcut o afirmație surprinzătoare amenințând că va „pulveriza” Omanul, ceea ce a fost apreciat ca o confuzie între Iran și Oman.

„Vom supraveghea zona, dar nimeni nu o va controla (strâmtoarea Ormuz). Aceasta face parte din negocierile pe care le purtăm. Ei (iranienii, n.r.) ar vrea să o controleze. Nimeni nu o va controla. Este vorba de ape internaționale, iar Omanul se va comporta ca ceilalți sau va trebui să-i pulverizăm”, a amenințat el.

El a răspuns asftel când a fost întrebat despre un eventual control, în viitor, asupra strategicei strâmtori Ormuz de către Oman și Iran, un scenariu pe care l-a respins.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere cu privire la declarația lui Trump referitoare la Oman. Nici ambasada Omanului la Washington nu a răspuns unei solicitări similare.

Trezoreria condusă de Scott Bessent, care coordonează impunerea sancțiunilor americane, a amenințată că va plasa pe lista sa neagră persoanele și organizațiile care vor plăti Iranului o taxă de trecere prin strâmtoare.