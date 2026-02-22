„Claude Monet citind ziarul”, de Renoir, mărturie a prieteniei dintre doi giganţi

Tabloul de Auguste Renoir care îl înfăţişează pe Claude Monet (1872) citind este o mărturie preţioasă a prieteniei dintre doi giganţi ai picturii franceze.

Pictura se află în conacul elegant din arondismentul 16 din Paris, la Musée Marmottan-Monet, care găzduiește cele mai importante colecții de lucrări ale lui Claude Monet și Berthe Morisot, doi dintre cei mai mari pionieri ai impresionismului.

Un bărbat fumează liniștit în timp ce își citește ziarul. Nu este chiar banal, pentru că acest bărbat ascuns sub o pălărie de tip bowler cu barbă frumoasă maro nu este altul decât părintele impresionismului, Claude Monet (1840-1926), surprins într-o perioadă în care încă se lupta să-și întrețină familia, fără să-și imagineze că va atinge faima douăzeci de ani mai târziu și va deveni unul dintre cei mai apreciați pictori din lume. Cât despre artist, acesta nu este altul decât renumitul Auguste Renoir (1841-1919).

