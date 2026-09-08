Un procuror din CSM, despre zborul privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga spre Mykonos: „Cum se face că nu vedem nicio acțiune a Inspecției Judiciare?”

„Mai pot fi considerați imparțiali magistrați sau judecători ai Curții Constituționale care împart jeturi private cu oameni politici?”, spune procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, după dezvăluirile despre zborul privat spre insula elenă Mykonos.

13 persoane, printre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta și István-Loránt Antal – și un afacerist condamnat definitiv au călătorit cu un avion privat, în luna iulie, în Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter.

Într-o postare pe Facebook intitulată „Iluzia imparțialității”, procurorul Claudiu Sandu a criticat luni seară prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga și președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, la bordul avionului privat spre Mykonos.

„Citesc, cu mare surprindere, cum un judecător al Curții Constituționale și președintele Tribunalului Constanța au călătorit acum câteva săptămâni, cu un avion privat, în insula Mikonos din Grecia”, a scris procurorul CSM.

„Cum se face că magistrati în funcție sau foști magistrati se lăfaie în avioane private? Și nu cu oricine. Cu persoane controversate sau chiar condamnate penal”, a mai scris Claudiu Sandu.

În mesajul său, procurorul CSM se întreabă „Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare impotriva unor asemenea persoane?”.

Acesta pune sub semnul întrebării și imparțialitatea magistraților: „Mai pot fi considerați imparțiali magistrați sau judecatori ai Curții Constitutionale care împart jeturi private cu oameni politici?”.

Sandu adaugă: „Probabil dacă întâlnirea avea loc într-un avion de linie sau charter nu mi-aș fi pus întrebarea asta. Dar într-un zbor privat unde sunt doar câțiva participanți se poate spune că este o întâmplare?”.

„De fapt eu sunt un fraier”

În finalul mesajului, Claudiu Sandu se compară cu magistrații despre care spune că își doresc „lux și opulență”.

„De fapt eu sunt un fraier. Un fraier care nu profită de poziția si posibilitățile sale pentru a-și face prieteni influenți și cu bani (…) Un fraier care riscă confruntarea cu Inspecția Judiciară doar pentru că spune adevarul (…) Un fraier care mai crede că justiția poate fi imparțiala și independentă. Știu ca nu sunt singurul fraier ci sunt mii de magistrati la fel ca mine”.

„Din păcate există și magistrati care își doresc lux si opulență, își doresc altceva de la aceasta profesie iar pentru acel altceva sunt pregătiți să renunțe la impartialitate și la independentă”, a conchis procurorul CSM.

Cine a plătit pentru jetul privat spre Mykonos

Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte zece persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în iulie 2026, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit luni NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei, a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.

HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos. Au răspuns patru dintre ei. Judecătorul CCR Cristian Deliorga nu a răspuns apelurilor redacției.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și platită de catre Camera de Comert a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat, pentru HotNews, că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”.

Președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, a explicat pentru HotNews scopul deplasarării: „Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo. Și am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd, decât să mă duc în America. Erau foarte aproape”, a spus Daraban.