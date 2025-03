Claudiu Târziu îl avertizează pe George Simion că un „nou eșec” i-ar putea fi „fatal pentru cariera politică”: „Deciziile au fost luate într-un cerc restrâns din care eu nu fac parte”

Eurodeputatul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național al AUR, a declarat că are „rezerve” în ceea ce privește candidatura liderului AUR la alegerile prezidențiale și „acest tandem” dintre George Simion și omoloaga sa de la POT, Anamaria Gavrilă.

Întrebat vineri la Digi 24 cu cine a fost făcută înțelegerea pentru ca AUR să strângă semnături și pentru Anamaria Gavrilă, Claudiu Târziu a arătat spre „înțelegerea dintre cei doi lideri de partid, dimpreună cu domnul Călin Georgescu”.

„Deciziile acestea, din păcate, au fost luate într-un cerc restrâns, să spunem așa, intim, din care eu bunăoară nu fac parte, ca să fie treaba clară (…). Nu am fost părtaș la această decizie, nu am fost la discuții, la negocieri”, a adăugat președintele Consiliului Național al AUR.

Claudiu Târziu, de părere că George Simion „se expune inutil unui nou eșec”

Eurodeputatul a spus că are „rezerve” atât în ceea ce privește candidatura lui Simion, cât și „tandemul” cu Anamaria Gavrilă.

„Eu mi-am exprimat rezervele atât cu privire la candidatura lui George Simion, cât și, după ce am aflat care este înțelegerea, cu privire la acest tandem – și am spus-o nu din vreo invidie, din vreo chestiune personală (…). Din punctul meu de vedere, George Simion, având deja la activ o candidatură în urma căreia a obținut locul 4, nu trebuia să mai candideze de data aceasta, pentru că se expune inutil unui nou eșec, care poate fi fatal pentru cariera politică. Eu cred că el ar trebui să își construiască, are 38 de ani, o carieră a la longue, pentru că are calitățile necesare, și în 10 ani de zile putea să năzuiască spre Președinția statului, și era și pregătit atunci”, a mai declarat Claudiu Târziu.

Curtea Constituțională a respins definitiv candidatura Călin Georgescu pentru alegerile din luna mai, context în care George Simion și Anamaria Gavrilă au anunțat că se înscriu amândoi în cursă și că unul dintre ei se va retrage după ce le vor fi validate candidaturile.

Liderul AUR și-a depus vineri candidatura.

„Am reușit să strângem semnături cu mult peste pragul necesar. Am arătat ca românii mai au o șansă, trebuie să profităm de această șansă. Îi mulțumesc Anamariei că a ales să intre în această formulă (…). S-au strâns peste 600 de mii de semnături. Mai avem un singur obiectiv, revenirea la democrație și la normalitate. AUR a cerut prin toate mijloacele reluarea alegerilor începând cu turul doi”, a declarat, vineri, Simion.