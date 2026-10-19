Cleric român, arestat în Grecia. De ce era căutat la nivel european

Un cetăţean român, în vârsta de 44 de ani, îmbrăcat în haine clericale, a fost arestat în oraşul Ouranoupoli din Grecia în baza unui mandat european de arestare emis de România pentru infracţiuni rutiere, transmite luni agenţia elenă de presă ANA.

Conform documentelor emise de România, bărbatul a fost condamnat la un an, cinci luni şi 20 de zile de închisoare, după ce a fost reţinut pentru conducere fără permis la Constanţa, în 2023, şi la Vaslui, în 2025.

El a fost reţinut de poliţia greacă sâmbătă, în timp ce, se pare, se îndrepta spre comunitatea monastică de la Muntele Athos, scrie Agerpres citând presa greacă.

Luni, el a fost prezentat unui procuror în Salonic. Deşi bărbatul rămâne în stare de reţinere, autorităţile elene au solicitat clarificări cu privire la faptele comise, pentru a decide dacă dosarul va fi înaintat camerei de apel competente.