Climate Change Summit 2026: securitatea energetică, accesul la resurse și competitivitatea economiei, în centrul dezbaterilor

Cea de-a cincea ediție a reunit la București experți internaționali, cercetători și lideri de business pentru a discuta despre investițiile și soluțiile necesare României și regiunii. Raportul „Starea Climei – România 2026” a adus în atenție vulnerabilitățile energetice și efectele caniculei asupra sănătății. Organizatorii au anunțat că, din 2027, evenimentul se transformă într-o platformă mai largă de subiecte numită Change Summit care păstrează centrale temele de acțiune climatică.

Finanțarea tranziției verzi, securitatea energetică, accesul la apă și hrană și capacitatea României de a răspunde riscurilor climatice au fost în centrul celei de-a cincea ediții a Climate Change Summit, desfășurată pe 14 octombrie, la Palatul Parlamentului. În total, evenimentele din cadrul Climate Change Summit de anul acesta au reunit peste 2.100 de participanți, iar Summitul a înregistrat peste 1,3 milioane de vizualizări online. Sub tema „Infrastructurile viitorului”, evenimentul organizat de Social Innovation Solutions, alături de BRD – Groupe Société Générale, partener fondator, a conectat perspectivele internaționale cu provocările economice și sociale ale României și regiunii.

În deschiderea Climate Change Summit 2026, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în care a evidențiat rolul evenimentului în conectarea instituțiilor publice, cercetătorilor, mediului de afaceri și societății civile. De asemenea, a subliniat importanța integrării protecției naturii în deciziile de dezvoltare și a colaborării cu societatea civilă, menționând Centura Verde București–Ilfov, Roșia Montană, conservarea zonei Lacului Techirghiol și sprijinirea centrelor de reabilitare a faunei sălbatice. „Felicit Social Innovation Solutions și pe toți cei care contribuie la acest spațiu de dialog între instituții publice, cercetători, mediul de afaceri și societatea civilă. Discuțiile despre climă vizează felul în care ne construim viitorul economic și condițiile în care trăim. Protejarea naturii trebuie integrată permanent în orice viziune despre dezvoltare”, a transmis acesta.

„Ediția din acest an și tranziția către Change Summit reflectă o realitate clară: schimbările climatice, economice, tehnologice și sociale sunt interconectate și nu mai pot fi abordate separat. După cinci ani în care Climate Change Summit a construit o platformă de dialog și colaborare, facem următorul pas: conectăm mai multe sectoare și perspective pentru a transforma înțelegerea schimbării în acțiune.”, declară Roxana Cojocaru, director executiv al Social Innovation Solutions.

BRD: finanțarea tranziției și competitivitatea economiei

BRD – Groupe Société Générale, partenerul fondator al Climate Change Summit, susține platforma încă de la prima ediție, contribuind la dialogul dintre mediul privat, administrație, comunitatea științifică și societatea civilă.

“După cinci ediții care au adus împreună mii de participanți și sute de vorbitori, această platformă, pe care am co-creat-o, a devenit un spațiu extrem de valoros pentru dialog, idei și perspective diferite si a creat o comunitate de de oameni dedicați, dispuși să transforme ideile în acțiune. Valoarea dialogului se vede mai ales atunci când duce la schimbări benefice si cu impact. De aceea, pasul către Change Summit este firesc: provocările climatice, economice, tehnologice și sociale sunt tot mai strâns legate între ele și nu mai pot fi abordate separat. Vrem ca de aici să pornească tot mai multe colaborări, inițiative și soluții concrete”, a spus Flavia Popa, Secretar General, BRD Groupe Société Générale.

Raportul „Starea Climei 2026”: vulnerabilități energetice și protecția populației în fața caniculei

În cadrul Climate Change Summit a fost prezentată cea de-a treia ediție a raportului „Starea Climei 2026” pentru România, realizată de cercetătorii InfoClima. Printre temele abordate se numără vulnerabilitățile sistemului energetic, efectele caniculei asupra sănătății și rolul reducerii emisiilor în limitarea intensificării căldurii extreme.

„Dependența excesivă de câțiva producători convenționali mari, precum unitățile nucleare de la Cernavodă și marile centrale pe cărbune și gaz, vulnerabilizează Sistemul Energetic Național în loc să îl întărească”, scriu Radu Dudău și Alexandru Chivu în capitolul „Electrificarea, cheia decarbonizării sectorului energetic”.

Efectele căldurii se reflectă și în sănătatea populației: potrivit raportului, aproximativ 2.879 de decese au fost atribuite căldurii în România în perioada iunie–septembrie 2025. România are, din 2007, un plan interministerial de măsuri pentru perioadele de caniculă, dar nu are un plan de acțiune pentru caniculă și sănătate în accepțiunea Organizației Mondiale a Sănătății, cu supraveghere a mortalității, registre de persoane vulnerabile și evaluare a măsurilor. Asemenea intervenții sunt „documentate, testate în alte țări europene și puțin costisitoare în raport cu viețile pe care le pot salva”, scriu Bogdan Antonescu, Adina-Eliza Croitoru, Valentin-Veron Toma, Dragoș Ene și Luminița Mărmureanu, autorii capitolului „Căldura și sănătatea în România”.

Totodată, Monica Ionița și Viorica Nagavciuc arată, în capitolul „Temperaturi și valuri de căldură în România”, că reducerea emisiilor nu va elimina complet intensificarea căldurii extreme, dar poate limita substanțial amploarea schimbărilor în a doua jumătate a secolului.

Finanțarea tranziției verzi: investiții în oameni, energie și natură

Discuțiile de pe cele 2 scene ale Summit-ului au abordat relația dintre climă, economie și geopolitică, finanțarea infrastructurilor, folosirea resurselor și potențialul României în domeniul tehnologiilor verzi avansate.

Gianpiero Nacci, Managing Director, Climate Strategy and Delivery în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a prezentat perspectiva instituției asupra finanțării tranziției în Europa Centrală și de Est: „mobilizarea capitalului uman este esențială pentru a impulsiona tranziția.” Gareth Stapleton, cercetător asociat și ambasador pentru climă la Universitatea din Reading, a analizat obstacolele care împiedică finanțarea climatică să ajungă la implementarea proiectelor.

Investițiile în capitalul natural au fost abordate de Manon Mura, Associate Director, Investor Relations UK & Europe la New Forests. „Natura nu este separată de viața noastră”, a afirmat aceasta. În discuția de pe Green Stage, Iuliana Tiba, Director of Environmental Social and Positive Impact Financing BRD, a evidențiat cererea de finanțare pentru eficiență energetică și energie regenerabilă, iar Nacci și Mura au discutat despre riscurile și oportunitățile investițiilor.

La rândul său, Jennifer Gilberg, responsabilă de divizia Crop Science a Bayer în România, Bulgaria și Republica Moldova și Managing Director Bayer România, a abordat dubla responsabilitate a agriculturii: producerea hranei și răspunsul la schimbările climatice.

Printre invitații internaționali s-au numărat și Juliette Lassman, analist de politici privind guvernanța apei și economia circulară în cadrul OECD, Esteban Arriaga Miranda, CEO al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente, și Boyana Achovski, CEO ATMIX și fost secretar general al Gas Infrastructure Europe.

De la materiile prime critice la tehnologiile viitorului

Ediția din 2026 a explorat și modul în care competiția pentru resurse, progresul științific și inovația tehnologică transformă economia europeană. André Månberger, de la Lund University, și Jiayi Zhou, cercetătoare la Stockholm International Peace Research Institute, au adus în discuție securitatea materiilor prime critice și noile dependențe geopolitice. Totodată, experți din cercetare, mediul antreprenorial și instituțiile publice au analizat potențialul României de a dezvolta tehnologii verzi avansate și de a transforma rezultatele cercetării în soluții competitive. Agenda a inclus și perspective asupra longevității umane, prin intervenția lui João Pedro de Magalhães, de la University of Birmingham, despre impactul condițiilor extreme de mediu asupra sănătății și duratei vieții.

Museum of Possible Futures: o invitație de a (ne) explora viitorurile

Ediția din 2026 a marcat și prezentarea Museum of Possible Futures, o nouă inițiativă culturală și educațională aflată în dezvoltare. Printr-o experiență imersivă care îmbină arta, știința, tehnologia și storytellingul, participanții au fost invitați să exploreze scenarii alternative despre viitorul climei, orașelor, inteligenței artificiale, democrației și muncii. Pornind de la convingerea că nu putem construi ceea ce nu ne putem imagina, muzeul își propune să transforme viitorul dintr-un concept abstract într-o experiență accesibilă, care stimulează curiozitatea, dialogul și capacitatea oamenilor de a modela lumea de mâine.

În cadrul lansării Museum of Possible Futures, Sorin Costreie, Consilier Prezidențial în cadrul Departamentului Educație şi Cercetare și ministru desemnat al educației și cercetării a adăugat conversației despre imaginație și explorarea viitorului: “Creativitatea este intrinsec legată de a imagina scenarii posibile. Mă bucur că avem acest muzeu al alternativelor posibile care ne ajută să ne uităm în viitor. Gândirea critică și imaginația sunt cruciale. Numai așa putem avea o societate stabilă și o economie puternică.”

Climate Change Summit devine Change Summit în 2027

Cea de-a cincea ediție a marcat și începutul unei noi etape: din 2027, Climate Change Summit devine Change Summit, extinzând conversațiile de la provocările climatice către mai multe tipuri de transformări care modelează viitorul economiei și societății. După cinci ani în care a adus împreună lideri de business, cercetători, reprezentanți ai administrației și ai societății civile, platforma își propune să răspundă unei realități tot mai evidente: schimbările climatice, progresul tehnologic, tensiunile geopolitice, evoluțiile demografice și transformările economice nu mai pot fi înțelese separat.

Change Summit va explora opt forțe majore care modelează viitorul: AI și tehnologie, transformările geopolitice, acțiune climatică, economia următorului deceniu, oamenii și societatea, orașele viitorului, știința care schimbă lumea și leadershipul într-o lume instabilă.

Clima rămâne o componentă centrală a platformei, alături de noi perspective asupra competitivității, tehnologiei, științei și viitorului societății. Prima ediție Change Summit va avea loc pe 27 octombrie 2027, sub tema „Understanding the Forces Shaping Our Future”.

Climate Change Summit Weeks: dincolo de scena principală

Evenimentul de la Palatul Parlamentului a fost completat de Climate Change Summit Weeks și de întâlnirile comunitare care au precedat ediția din acest an.

Seria a început pe 28 august, cu BUILD – Building the Infrastructures for Change, dedicat colaborării între comunități, organizații și antreprenori. Pe 12 septembrie, MOVE – Moving for Change a îmbinat alergarea prin București cu un tur ghidat în Parcul Natural Văcărești.

Pe 15 octombrie, programul a inclus un Executive Breakfast despre reziliența companiilor, Circular Monday Launchpad, cu Alexandra Davidsson, „From Environmental Challenges to Public Policy”, o simulare privind politicile de mediu, și „What are we really protecting when we protect nature?”, o discuție despre rolul protecției naturii în siguranța și bunăstarea comunităților.

Pe 16 octombrie, participanții au descoperit activitatea INCD ECOIND printr-un tur ghidat. Seara, THINK, organizat la V7 Startup Studio Opera împreună cu ARDOR și Rethink Romania, a reunit peste 100 de participanți, care au discutat, în format Oxford, despre prioritățile de investiții ale României și locul tranziției verzi în alocarea resurselor publice.

Programul a cuprins și un tur în Parcul Natural Văcărești, atelierele Carpathia de la Opera Comică pentru Copii, pe 17–18 octombrie, și un tur al expoziției „Silent Pressures”, pe 18 octombrie, dedicată legăturilor dintre artă, cercetare și mediu.

Community Breakfast la OTOTO Station a adunat comunitatea în jurul aceleiași mese, într-o atmosferă relaxată, cu timp pentru conversații și noi conexiuni.

Despre Climate Change Summit

Climate Change Summit 2026 este organizat de Social Innovation Solutions, împreună cu BRD Groupe Société Générale, în calitate de Founding Partner. De asemenea, ediția aniversară este susținută de PPC, Energy Partner, Regina Maria, Health Partner, Heidelberg Materials, Industry Partner și de partenerii de la Bayer, RetuRO, Ursus Breweries, PPC Renewables, PPC Blue, Rețele Electrice, European Climate Foundation, Carbon Expert, alături de Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Costa Coffee, Mobexpert, Networking Partners, Radisson Blu, Bucharest, Accommodation Partner și V7, Slow Life, OTOTO, FRUFRU, Rethink Romania, Community Partners.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează transformarea Europei Centrale și de Est către o regiune rezilientă, competitivă și pregătită pentru viitor.

SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și antreprenoriatului, printre care Future Lab, Academia de Sustenabilitate, Transformator, sau Business Forward. Prin aceste inițiative, SIS susține peste 30.000 de IMM-uri, ONG-uri, Institute de cercetare, universități și lideri de business din România și alte cinci țări din regiune, iar prin platforme precum Climate Change Summit și parteneriate între sectoarele public, privat și non-profit, SIS dezvoltă soluții menite să reducă decalajele și să contribuie la tranziția verde a regiunii.

Despre BRD Groupe Société Générale

BRD face parte din Société Générale, o bancă europeană de prim rang și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Société Générale are 110.000 de angajați care servesc peste 27 de milioane de clienți în 58 de țări din întreaga lume și operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toți clienții săi:

• Retail banking în Franța, private banking și asigurări

• Global banking și soluții pentru investitori

• Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare

BRD Groupe Société Générale este partener fondator al Climate Change Summit, susținând acest demers nu doar ca sponsor, ci și ca actor implicat direct în tranziția sustenabilă a economiei românești.

BRD – Groupe Société Générale este un actor activ în tranziția sustenabilă a economiei românești, asumându-și un rol strategic în promovarea finanțărilor verzi și a practicilor responsabile. La sfârșitul primului trimestru al anului 2026, producția de finanțări sustenabile, cumulată din 2021, a atins 2,36 miliarde EUR.

În luna mai a acestui an, BRD a lansat, în premieră pe piața românească, ”Calea BRD”, un program dedicat susținerii și accelerării antreprenoriatului feminin, proiect construit în cadrul acordului cu International Finance Corporation, care vizează finanțarea proiectelor sustenabile cu impact în România. Noua platformă este concepută ca un ecosistem integrat care răspunde nevoilor femeilor-antreprenor, combinând soluțiile financiare cu accesul extins la know-how, instrumente practice și comunități relevante pentru antreprenoriatul feminin.

Parteneriat media