Clinica dentară unde o fetiță de 2 ani a murit explică de ce este nevoie de anestezie sau sedare la copii

Clinica stomatologică a reiterat că este în contact și cooperează cu autoritățile pentru a clarifica toate circumstanțele care au dus la decesul fetiței de 2 ani.

„Ne exprimăm încă o dată profunda compasiune față de familia îndoliată. Suntem în prezent în cooperare deplină cu autoritățile competente pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au condus la acest eveniment tragic. Dorim să asigurăm publicul că siguranța pacienților a fost și rămâne responsabilitatea noastră primordială”, au transmis reprezentanții Crystal Dental Clinic.

Compania a subliniat că de-a lungul a 11 ani au fost realizate peste 1.700 de proceduri care au implicat sedare de către același medic anestezist sub cărui grijă a fost copila de 2 ani și nu a înregistrat incidente.

„Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței”, a mai transmis compania.

Reprezentanții clinicii au explicat de ce se apelează la sedare sau la anestezie generală în cazul copiilor.

„Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta fiind necooperant, ar putea să se miște, iar instrumentele medicale folosite să lezeze buza/limba/obrazul copilului. În unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil. Procedura este realizată exclusiv de medici anesteziști specializați și se folosește în întreaga lume ca metodă standard în cazurile în care cooperarea copilului este imposibilă. Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, profesionalism și siguranță în actul medical. Suntem profund marcați de acest eveniment și rămânem dedicați cooperării cu autoritățile pentru a clarifica fiecare aspect al situației. Gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndoliată, iar întreaga noastră echipă este alături de ei în aceste momente de durere”, a transmis clinica dentară.

Reprezentanții clinicii stomatologice au menționat anterior că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiași clinici de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, vineri, că au preluat dosarul în care este anchetată moartea fetiţei de doi ani, care a intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi resuscitată, după ce a fost sedată în clinica stomatologică din Capitală.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică.

Părinții copilei au acuzat că apelul la 112 s-a făcut cu mare întârziere, după ce starea fetiței devenise foarte gravă.

„Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”, a declarat tatăl fetei.

