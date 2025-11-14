Clinica dentară spune că fetița de 2 ani a mai fost supusă unei proceduri similare de sedare profundă cu aceeași echipă medicală

Dosar penal și controale la clinica stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde joi o fetiță de doi a murit în urma unui stop cardio-respirator, după o anestezie generală.

Inspecția Sanitară de Stat a început controlul la clinică, au declarat pentru HotNews surse din Ministerul Sănătății.

Echipa trimisă în control de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ajuns vineri dimineața la clinică.

Reprezentanții clinicii stomatologice au transmis, într-un comunicat de presă, că vor coopera „deplin” cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuate unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, a transmis sursa citată.

Ce spun reprezentanții clinicii

Ei au susținut că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în data de 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiași clinici de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

„În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici”, au precizat reprezentanții clinicii în comunicatul transmis presei, conform Agerpres.

Reacția Colegiului Medicilor din România

Șefa Colegiului Medicilor din România, medicul Cătălina Poiană, a anunțat că organizaţia profesională s-a autosesizat în acest caz.

„În primul rând vă rog să îmi permiteți să transmit condoleanțele noastre familiei fetiței de 2 ani, greu încercate de această tragedie.

Am întrunit astăzi de urgență biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor București și în urma ședinței s-a luat decizia autosesizării în acest caz.

Nu avem date suplimentare în acest caz, așteptăm ancheta disciplinară”, a declarat Poiană, care este și președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Și Colegiul Medicilor Stomatologi București a transmis vineri că va oferi organelor de anchetă judiciară întregul sprijin pentru identificarea persoanelor responsabile în acest caz.

Acuzațiile părinților

Părinții fetiței de doi ani care a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, acuză că nu au fost anunțați imediat de tragedie.

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a declarat mama fetiţei, potrivit Observator News.

Și tatăl copilului susține același lucru. „Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”,a spus el joi seară, într-o discuție cu presa preluată de mai multe televiziuni.

De asemenea, bărbatul a povestit presei că au existat o serie de schimburi de mesaje cu medicul anestezist, care i-a asigurat pe părinți că se poate efectua intervenția, deși valorile unor analizele au ieșit mărite.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că fetița a fost supusă unei anestezii generale, realizate intravenos, și că a dispus controale la respectiva clinică stomatologică.

Poliţia Capitalei a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz.