Clint Eastwood spune înainte de ziua sa că va face filme până va deveni „cu adevărat senil”, dar că îi este dor de un lucru

Legendarul Clint Eastwood a transmis un mesaj colegilor cineaști cu puțin timp înainte să împlinească 95 de ani: veniți cu idei noi sau lăsați-vă de meserie. În ceea ce îl privește, Eastwood spune că nu are de gând să renunțe să facă filme până când nu va deveni „cu adevărat senil”, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat ziarul austriac Kurier, Eastwood a dezvăluit că plănuiește să continue să lucreze, spunând că este încă într-o formă fizică bună și că speră ca nimeni să nu trebuiască să-și facă griji pentru el „pentru mult timp de acum înainte”.

Întrebat care este opinia sa despre starea actuală a industriei de film, starul unor pelicule precum The Good, The Bad and The Ugly și Dirty Harry, și regizorul a zeci de filme, printre care Unforgiven și Million Dollar Baby, a declarat:

„Mi-e dor de vremurile bune de altădată, când scenariștii scriau filme precum Casablanca în bungalow-uri mici, pe terenul studioului – când toată lumea venea cu o idee nouă”.

Clint Eastwood spune că Hollywood și-a pierdut originalitatea

„Trăim într-o eră a remake-urilor și francizelor. Am făcut continuări de film de trei ori, dar de mult nu mă mai interesează asta. Filosofia mea este: fă ceva nou sau stai acasă”, a adăugat Eastwood, care a vorbit și într-un interviu din decembrie despre filosofia care l-a ghidat pe parcursul carierei sale îndelungate.

Întrebat de unde își ia energia, Eastwood a declarat în noul interviu:

„Nu există niciun motiv pentru care un bărbat nu s-ar putea îmbunătăți odată cu vârsta. Iar eu am mult mai multă experiență astăzi. Sigur, există regizori care își pierd simțul artistic la o anumită vârstă, dar eu nu sunt unul dintre ei”.

Eastwood, care va împlini sâmbătă 95 de ani, afirmă că secretul succesului său a fost faptul că a încercat mereu ceva nou, atât ca regizor, cât și ca actor.

Eastwood a câștigat 4 Premii Oscar, dar niciunul ca actor

„Ca actor, eram încă sub contract cu un studio, făceam parte din vechiul sistem, și astfel eram forțat să învăț ceva nou în fiecare an”, a spus el. „Și de aceea voi lucra cât timp voi mai putea învăța ceva sau până voi deveni cu adevărat senil” a subliniat el.

Deși e unul dintre cei emblematici actori din istoria cinematografiei, Eastwood nu a câștigat niciodată Premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

Însă el a triumfat de 4 ori, ca regizor și producător, grație filmelor sale Unforgiven (1992) și Million Dollar Baby (2004). El a primit câte două statuete pentru fiecare dintre cele două lungmetraje întrucât acestea au câștigat și Oscarul pentru cel mai bun film, acordat producătorilor unei pelicule.

Cel mai recent film al lui Eastwood, drama juridică Juror #2 („Juratul nr. 2”), a fost lansat în decembrie pe platforma de streaming Max, unde poate fi vizionat și în prezent.