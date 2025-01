Netflix a anulat unul dintre cele mai longevive seriale ale sale / Noul film al lui Clint Eastwood e în streaming / Nintendo a dezvăluit consola Switch 2

Unul dintre cele mai longevive seriale ale Netflix se va încheia odată cu noul sezon ce urmează să fie lansat primăvara aceasta, noul film al lui Clint Eastwood poate fi văzut în streaming pe una dintre marile platforme disponibile și în România, în timp ce din industria jocurilor video vestea săptămânii a fost prezentarea noii console Nintendo Switch. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți afla și unde poate fi văzut serialul „Twin Peaks” al lui David Lynch, ce spune James Cameron de următorul său film „Avatar” ce urmează să apară în decembrie, cum o funcționalitate A.I. lansată de Apple pentru dispozitivele sale s-a dovedit nu tocmai inteligentă și cu ce poveste vine o nouă serie de benzi desenate „Superman”.

Netflix a anulat unul dintre cele mai longevive seriale ale sale

Netflix a anunțat săptămâna aceasta că următorul sezon al You, unul dintre cele mai longevive seriale originale ale sale, va avea premiera la primăvară – pe 24 aprilie, mai exact. Toate cele 10 episoade ale noului sezon, al cincilea la număr, vor fi lansate simultan, în stilul clasic al Netflix care a dus la popularizarea termenului de „bingewatching”. În sezonul 5, „Joe Goldberg se întoarce la New York pentru a-și trăi finalul de basm… până când viața lui perfectă este amenințată de fantomele trecutului și propriile dorințe întunecate”.

Asta ne spune descrierea oficială destul de generică publicată de Tudum, site-ul de știri al Netflix. Pentru cei care au ratat serialul pe Netflix deși e de ani de zile pe platforma de streaming, el se învârte în jurul fermecătorului Joe Goldberg (jucat de actorul american Penn Badgley), managerul unei librării din New York care se întâmplă să fie și un criminal în serie „cu o înclinație periculoasă înspre urmărirea și uciderea femeilor pe care pretinde că le iubește, precum și a oricui îi stă în cale”, potrivit aceleiași descrieri oficiale.

Fanii vor ști bineînțeles că, deși căutarea lui Joe pentru „Aleasa” a început la New York în primul sezon din 2018, povestea l-a purtat apoi la Los Angeles în sezonul 2, apoi în suburbii sufocante din San Francisco în sezonul 3, iar cel mai recent la Londra, în cel mai recent sezon care a fost lansat de Netflix în 2023. Compania americană de streaming a anunțat însă acum că sezonul ce urmează să apară în aprilie va fi și ultimul, deci căutarea va ajunge la final.

„Am spus mereu că ne vom opri după 5 sezoane și că, într-o lume ideală, l-am aduce pe Joe înapoi acasă, la New York”, a declarat pentru Tudum Michael Foley, producătorul executiv și showrunner al You, alături de colegul său Justin W. Lo. „Ne-a plăcut ideea de a închide cercul pentru el. Suntem încântați de faptul că Joe se întoarce acasă fiind o persoană atât de diferită față de cea pe care am văzut-o în sezonul 1. La baza poveștii finale a lui Joe stă această dihotomie între vechi și nou”, a mai spus acesta, tot fără a dezvălui prea multe.

Cert e că You va ajunge odată cu sezonul 5 în clasamentul celor mai lungi seriale originale ale Netflix, ceea ce mi se pare remarcabil pentru o serie care a tot reșapat aceeași idee inițială. Mă rog, numărul mare de fani dedicați ai serialului mă contrazice. Spre comparație, cel mai longeviv serial produs vreodată de Netflix, Grace and Frankie, a ajuns la 7 sezoane înainte să se încheie, The Crown la 6 iar Stranger Things se va termina odată cu sezonul 5 așteptat anul acesta. Avem acum și un prim trailer pentru ultimul sezon al You:

Serialul „Twin Peaks” e pe SkyShowtime, dar nu tot

Vestea săptămânii din lumea cinematografiei a fost una cât se poate de tristă, moartea regizorului David Lynch la vârsta de 78 de ani. „Sunt plin de fericire și nu mă voi pensiona niciodată. Vreau să știți cu toții că apreciez foarte mult grija voastră. Cu dragoste, David”, scria el pe rețelele de socializare cu doar câteva luni în urmă, când afirma totodată că se simte într-o „formă excelentă” în pofida diagnosticului recent cu emfizem după decenii de fumat. După comentariile respective moartea sa pare la fel de de suprarealistă ca filmele lui.

Mă îndoiesc că ar trebui să reamintesc aici cine e David Lynch. În schimb, m-am gândit să amintesc că fanii care vor să revadă serialul său de reper Twin Peaks îl pot vedea în streaming și la noi. Povestea e însă puțin ciudată, ca orice producție à la David Lynch. Serialul original de la începutul anilor 1990 a fost difuzat de televiziunea americană ABC. Având în vedere că ABC a fost cumpărată de Disney în 1996, te-ai aștepta ca Twin Peaks să fie în streaming pe Disney+. Dar nu, în Europa e disponibil pe SkyShowtime.

Mai bizar e că pe SkyShowtime sunt disponibile doar primele două sezoane, cele originale. Sezonul 3 care a apărut în 2017, scris și regizat tot de Lynch, nu e pe SkyShowtime. Absența e în pofida faptului că această continuare după 16 ani a fost difuzată în momentul apariției sale de televiziunea Showtime. După cum e lesne de intuit, Showtime e una din companiile ale căror producții sunt difuzate în general în streaming pe SkyShowtime. Sezonul 3 al Twin Peaks nu e însă disponibil pe niciuna din platformele de la noi.

James Cameron face promisiuni mari pentru următorul film „Avatar”

Avatar: Fire and Ash, al treilea film al francizei începute de James Cameron în 2009, urmează să apară în cinematografe abia la sfârșitul acestui an, pe 19 decembrie, dar regizorul american a început deja turneul de promovare a sa. „Avem niște secvențe de acțiune cu adevărat ingenioase”, a promis el într-un interviu publicat de revista Empire zilele trecute. „Acest film îți va pune sângele în mișcare”, a mai promis Cameron, și a continuat:

„Dar ceea ce mă entuziasmează ca artist care a împlinit recent 70 de ani și care a făcut deja toate aceste lucruri este nu doar oportunitatea de a le face din nou, ci de a ajunge la un nivel de profunzime a personajelor și de intrigă pe care nu le-ați mai văzut până acum într-un film Avatar”. Știu că sună PR-istic dar nah, e James Cameron, poți să îl contrazici când spune că, dacă primele două filme Avatar s-au axat pe introducerea publicului în lumea planetei Pandora, „a treia parte va ridica miza povestirii”?

„Abia începem să ne jucăm cu ideile, să le răsucim și să le întoarcem pe toate fețele. E complicat. Există riscul să ne îmbătăm cu propriul succes și să ajungem în punctul în care cineva se uită și spune: ‘La naiba, nu pentru asta am venit [la cinem].’ Dar dacă nu iei decizii curajoase, pierzi timpul și banii tuturor. Acestea în sine nu garantează succesul, dar este absolut necesar. Trebuie să spargi tiparele absolut de fiecare dată”, și-a mai explicat el viziunea cinematografică. Din păcate, vom mai avea de așteptat până apare Avatar 3.

James Cameron la premiera „Avatar: The Way of Water”, anteriorul lungmetraj al francizei, Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Noul film al lui Clint Eastwood e în streaming

Și apropo de titani ai cinematografiei, Clint Eastwood are un nou film și e disponibil în streaming pe platforma Max a HBO. De fapt, e în streaming pe Max din 20 decembrie, deci scuze dacă l-ai văzut deja și ți se pare că vin cu „old news”. M-am gândit însă că ar merita amintit de el cum nu a avut parte de prea multă publicitate și fiindcă, după cum ne-a arătat decesul lui David Lynch, nu știi niciodată când noul film al unui regizor trecut de o anumită vârstă poate fi și ultimul. Iar Clint Eastwood urmează să împlinească 95 de ani în luna mai.

Noul său film se numește Juror #2 („Juratul nr. 2”, în română pe Max) și e o dramă legală care se învârte în jurul unui caz de omor din culpă și a unui jurat de la un proces american care se trezește într-o ipostază pe care nici nu știu cum s-o descriu. Mă rog, de data aceasta sunt eu intenționat ambiguu fiindcă nu vreau să dau prea multe „spoilere” privind povestea, dat fiind genul filmului. Trailerul pe care îl las ceva mai jos oferă mai multe indicii. Juror #2 are pe Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 92% din partea criticilor de film.

De la spectatorii de rând e 91%, dar pe IMDb, care și cuantifică recenziile cu o notă, media e de 7 / 10. „Uneori îți place un scenariu și vrei să îl faci ca actor. Alteori, îți place un scenariu fiindcă te gândești că ai vrea și să îl regizezi. Ai un sentiment premonitoriu cu privire la anumite proiecte și vrei să te asiguri că îți pui amprenta pe ele, fiindcă dacă le dai altcuiva, ei ar putea începe să vadă lucrurile diferit”, și-a explicat Clint Eastwood filosofia cinematografică, dar și cea de viață, într-un interviu rar acordat în decembrie anul trecut.

Lungmetrajul cu Nicholas Hoult, Toni Collette, J. K. Simmons și Kiefer Sutherland a fost și în centrul unei controverse din cauza deciziei Warner Bros. Discovery de a-i oferi doar o premieră limitată într-un număr select de cinematografe din Statele Unite înainte de a-l lansa în streaming. Revista Variety, de exemplu, a descris decizia Warner Bros. de a nega filmului o lansare largă în sălile de cinema „o abordare stranie în cazul unui cineast care încă are atracție comercială” și a amintit de filme de succes (comercial) ale sale din ultimul deceniu.

Printre acestea se numără American Sniper (2014), Sully (2016) sau The Mule (2018). Alții au criticat în termeni duri lansarea semi-directă în streaming. Lăsând însă la o parte controversele, aș aminti că Juror #2 e primul film al lui Clint Eastwood după neo-westernul său Cry Macho din 2021 și că el nu are niciun film programat să apară în cinematografe anul acesta sau în 2026. Totuși, asta nu înseamnă însă nici că ar trebui să îi cântăm prohodul. Am impresia că m-am lungit cu povestea, uite trailerul de care ziceam pentru Juror #2:

Apple trage pe linie moartă inteligența sa artificială nu tocmai inteligentă

Hai să vedem și o știre din zona tech, că am aflat vineri, via futurism.com, că Apple renunță temporar la funcționalitatea Apple Intelligence, menită să rezume alertele de știri de ultimă oră pentru utilizatorii dispozitivelor sale cu „i” în față. „A.I. for the rest of us”, spune în continuare cea mai valoroasă companie din lume pe pagina sa despre Apple Intelligence. Doar că, după cum arată jurnaliștii de la futurism.com, funcționalitatea lansată de Apple în luna octombrie a anului trecut a cam dat-o în bară cu singura sa sarcină.

„Recunoașterea de către Apple că această funcționalitate a eșuat este un lucru rar pentru producătorul iPhone, ceea ce evidențiază gravitatea situației: timp de peste o lună, această funcționalitate a companiei a denaturat constant relatările jurnalistice ale publicațiilor reale, distribuindu-le către milioanele de utilizatori ai Apple”, explică sursa citată. Jurnalistul Geoffrey Fowler, specialistul pe știri tech al The Washington Post, arată că o actualizare viitoare pentru iOS 18.3 va dezactiva rezumatele pentru aplicațiile de știri și divertisment.

La începutul acestei săptămâni Fowler a descoperit că o alertă recentă generată de Apple Intelligence „a greșit fiecare fapt în rezumatul său [generat de] A.I.” al unei știri despre Pete Hegseth, nominalizarea lui Donald Trump pentru șefia Pentagonului. „Este extrem de iresponsabil ca Apple să nu dezactiveze rezumatele pentru aplicațiile de știri până când nu își îmbunătățește puțin această tehnologie A.I.”, a subliniat Fowler pe social media. Apple nu a renunțat totuși chiar de tot la aplicația A.I., promițând să o aducă înapoi după îmbunătățiri.

Decizia de suspendare de acum vine după ce în decembrie BBC a depus o plângere împotriva Apple, arătând că inteligența artificială a companiei a denaturat constant rezumatele știrilor sale. Societatea britanică de radiodifuziune a acuzat că Apple Intelligence a mers până într-acolo în a afirma în mod fals că Luigi Mangione, bărbatul arestat pentru uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson, s-a împușcat. Sigur, se poate și mai rău, după cum a arătat Microsoft cu al său agregator de știri MSN când a adoptat A.I.

Un iPhone cu funcționalitatea Apple Intelligence activată, FOTO: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Nintendo a dezvăluit consola Switch 2

La 8 ani de la lansarea consolei Nintendo Switch, avem în sfârșit o prezentare oficială pentru Nintendo Switch 2. Compania japoneză a dezvăluit următoarea sa consolă de jocuri de generație nouă într-un trailer destul de scurt în care nu a inclus din păcate prea multe informații. Switch 2 pare să fie, în mare măsură, o versiune de a doua generație a consolei hibride originale Nintendo.

TechRadar notează că designul este similar cu cel al predecesorului său, cu gamepad-uri Joy-Con detașabile și posibilitatea de a folosi consola în modul portabil, ca un ecran separat controlat cu Joy-Con-uri detașate sau controllere externe, ori în modul conectat la un televizor sau un ecran extern, printr-un dock reproiectat. Deoarece nu au fost dezvăluite specificațiile tehnice, acestea rămân în sfera speculațiilor.

Totuși, am avut parte de o privire fugitivă asupra unui nou joc Mario Kart, al nouălea titlu principal din seria legendară, care arăta destul de elegant și bine realizat, ceea ce sugerează că Switch 2 va veni cu îmbunătățiri majore la partea de hardware. Până acum, știm că Switch 2 va avea un ecran mai mare decât modelul original, un design modificat cu un al doilea port USB-C, un nou suport ajustabil și Joy-Con-uri mai înalte. Este de așteptat caSwitch 2 să fie echipată cu un cip Nvidia mai performant și să ofere o durată de viață a bateriei mai mare.

Alte lucruri cu care va veni probabil noua Switch vor fi mai mult spațiu de stocare și compatibilitate cu jocurile de pe prima consolă, alături de titluri noi. Se pare de asemenea că noul joc Mario Kart va fi unul dintre titlurile de lansare. Singurul lucru confirmat de Nintendo despre data de lansare a Switch 2 este că va apărea în 2025. Totuși, când anume în acest an rămâne neclar. Pe 2 aprilie este programat un eveniment Nintendo Direct, în cadrul căruia compania va oferi mai multe detalii despre Switch 2. Deci, e sigur că Switch 2 nu va fi lansat înainte de luna aprilie.

Cei de la TechRadar speculează că Switch 2 ar putea fi scoasă cel mai devreme la vânzare în luna mai, dar că un calendar mai plauzibil ar fi cândva în jurul lunii septembrie. În ceea ce privește prețul, totul rămâne la nivel de speculație. Consola Switch originală a fost lansată la un preț de 259,99 dolari, iar Switch OLED la 349,99 dolari. Cu un hardware mai puternic și creșterea costurilor componentelor din 2017 până acum, este probabil ca prețul Switch 2 să fie mai mare decât cel al predecesoarei sale.

DC lansează o nouă serie de benzi desenate „Superman”

Săptămâna aceasta a venit cu o veste bună pentru fanii seriilor de benzi desenate, DC Comics dezvăluind joi Superman Unlimited, o serie lunară care va debuta în mai 2025 și care va marca totodată revenirea unuia dintre cei mai importanți scriitori exclusivi ai Marvel Comics în rândurile DC. Superman Unlimited va fi o creație a lui Dan Slott, cunoscut pentru munca sa la titluri Marvel precum The Amazing Spider-Man, She-Hulk și Fantastic Four.

DC has announced Superman Unlimited #1 by Dan Slott and Rafael Albuquerque, a new ongoing series releasing in May 2025!



"The series kicks off with a massive extinction-level Kryptonite asteroid shower, creating an arms race for the new most valuable resource on the planet: Green… pic.twitter.com/3uRIhWJtv3 — DCU Updates (@dcuworld) January 16, 2025

Deși Slott a lucrat la diverse titluri DC la începutul carierei sale, precum Arkham Asylum: Living Hell și Batman Adventures, el a avut un contract de exclusivitate cu Marvel în ultimele două decenii. Superman „este primul și cel mai mare supererou din toate timpurile, și am așteptat toată viața să spun povești despre el,” a declarat Slott într-un comunicat citat de IGN. Noua serie va introduce un nou status quo periculos pentru Omul de Oțel, după ce un asteroid din kryptonită împrăștie pe Pământ cristalul.

Superman descoperă că inamici precum Intergang folosesc acum arme alimentate de cea mai mare slăbiciune a sa, ceea ce îl forțează să dezvolte noi tehnologii și tactici de luptă împotriva lor. Superman Unlimited va debuta cu o poveste introductivă de 10 pagini în DC All In 2025 FCBD Special Edition #1, care va fi lansată pe 3 mai 2025. După aceea, Superman Unlimited #1 va apărea pe 21 mai, chiar înainte de lansarea noului film Superman regizat de James Gunn. Acesta urmează să apară în cinematografe pe 11 iulie.

