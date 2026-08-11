CNA va cere TikTok eliminarea a 90 de videoclipuri referitoare la subiectul „ambulanța neagră”

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să solicite platformei TikTok eliminarea a 90 de videoclipuri referitoare la subiectul „Ambulanța Neagră”.

Întrunit în ședință publică, marți, CNA a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control pentru conținuturi referitoare la subiectul „Ambulanța Neagră” sau „Salvarea Neagră”, identificat pe mai multe conturi din platforma TikTok, raportul cuprinzând 57 de linkuri (autosesizări) și 33 de linkuri suplimentare către materiale audiovizuale pe aceeași temă.

În aceeași ședință, membrii Consiliului au analizat un material postat în data de 7 august pe contul de Facebook Bales Victor, care conține un fragment dintr-un interviu acordat de președinta Maia Sandu, având suprapus comentariul „Iar Bolojan s-a executat și în fiecare seară trimite peste 700 MW către Republica Moldova, îndemnându-i pe cetățenii români să facă economie!”.

„Constatând încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului 504/2002, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materialele analizate”, informează CNA într-un comunicat.

Potrivit prevederilor legale invocate, „Toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor”, se precizează în comunicat.