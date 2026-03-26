Coaliția, în fața unui nou scandal: PSD votează moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu / Replica dată de USR

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus că partidul său va vota, luni, la Senat, moțiunea simplă depusă de grupul Pace și AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu: „Rămânem consecvenți”, spune Zamfir, cu referie la faptul că social-democrații au mai votat o moțiune, în luna decembrie, împotriva Dianei Buzoianu. Ca reacție, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, acuză PSD că încălcă protocolul de guvernare.

Contactat joi de HotNews, Daniel Zamfir a confirmat că PSD va vota luni moțiunea simplă depusă de opoziție împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu.

„Noi suntem consecvenți. Nu suntem de acord cu motivul moțiunii de azi, nu suntem de acord cu exprimările de acolo cu referire la doamna Buzoianu. Dar la prima moțiune noi am votat pentru și rămânem consecvenți”, a declarat Daniel Zamfir.

Dacă Pace, AUR și PSD votează pentru moțiunea simplă, înseamnă că aceasta va trece, pentru că este nevoie de majoritatea voturilor senatorilor prezenți (din 133 în total). Cele trei formațiuni politice au împreună 76 de senatori.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce însă la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

„PSD are o problemă cu însăși democrația”

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a spus tot joi că, dacă PSD votează moțiunea simplă, înseamnă că social-democrații încalcă protocolul de guvernare.

„Dacă, în fiecare coaliție, PSD va trata partenerii ca pe niște subordonați care trebuie disciplinați prin moțiuni, atunci PSD are o problemă cu însăși democrația. Partenerii de coaliție nu sunt subalterni! Cine nu înțelege asta nu e pregătit să guverneze în 2026”, a declarat Șipoș, conform unui comunicat de presă al USR.

Daniel Zamfir susține însă că Diana Buzoianu trebuie să răspundă „vizavi de politica ei”.

„Asta cu încălcatul protocolului a devenit deja o marotă. Faptul că nu își asumă răspunderea politică și vizavi de politica ei, care este clar împotriva statului român și în favoarea ONG-urilor de mediu, e clar că trebuie să plece din funcție”, a spus Daniel Zamfir pentru HotNews.

Protocolul coaliției de guvernare prevede, la Articolul 19: „Niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”.

USR acuză PSD de colaborare cu AUR

Liderul senatorilor USR spune că practic prin votarea unei noi moțiune simple împotriva Dianei Buzoianu PSD colaborează cu AUR.

„Coaliția de guvernare presupune un lucru elementar: rezolvi problemele la masă cu partenerii, nu cu moțiuni. Asta scrie în protocolul de guvernare, prin care PSD s-a angajat să nu voteze moțiuni împotriva miniștrilor coaliției. Daniel Zamfir anunță că PSD va face fix pe dos: votează a doua moțiune împotriva Dianei Buzoianu și cere sancționarea tuturor miniștrilor USR. Asta e comportamentul unui adversar politic, nu al unui aliat. Îl întreb pe domnul Zamfir: mai suntem parteneri de coaliție sau nu?”, întreabă Sorin Șipoș.

Liderul USR spune că de fapt acțiunile PSD nu au legătură cu „performanța miniștrilor USR”, ci cu un „refex vechi”: „Când un ministru deranjează interese, trebuie pedepsit. Când face curățenie, trebuie oprit. Când nu se supune, trebuie hărțuit cu moțiuni”.

„Dar e timpul ca PSD să privească realitatea în față: nu va mai conduce singur un guvern. Nu pentru că îi oprește cineva, ci pentru că românii nu le mai dau această putere”, a mai declarat Șipoș conform comunicatului de presă al USR.

Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu

Miercuri a fost depusă la Senat moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea se va dezbate și vota în plenul de luni de la ora 16:00. Moțiunea a fost depusă de Grupul Pace – Întâi România, cu semnături și de la AUR. Moțiunea are 44 de semnături, din cele 34 necesare, a declarat pentru HotNews unul dintre senatorii grupului Pace, Ninel Peia.

Moțiunea simplă este intitulată „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României”.

Diana Buzoianu este acuzată, printre altele, de „dictatură administrativă”, „lipsă de empatie”, „incompetență crasă” și de o „atitudine de stăpâni de sclavi”.

O moțiune împotriva Dianei Buzoianu a trecut deja

În decembrie 2025 moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii.

„Am asistat la o moțiune bambilici. Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament, cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a replicat atunci Diana Buzoianu.

Anterior, tot în decembrie 2025, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan, într-o vizită la Guvern, să o demită pe ministra USR a Mediului, conform surselor HotNews.

Diana Buzoianu a acuzat atunci că acest demers a fost făcut de PSD chiar în momentul în care trebuia negociată în coaliție reorganizarea Romsilva cerută de ea.