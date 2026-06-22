Alerte meteo de vreme extremă. Caniculă și furtuni în zeci de județe din România

ANM a emis luni alerte cod galben de caniculă și furtuni care vor viza mai multe zone din România pe parcursul zilei de azi.

Meteorologii au anunţat că, până miercuri seară, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime care vor urca până la 34 de grade, şi disconfort termic.

Cod galben de caniculă în 12 județe

Luni, 12 judeţe din Maramureş, nordul şi centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei sunt vizate de un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate.

Alerta, valabilă între orele 12.00 şi 21.00, vizează judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Botoşani, Iaşi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi în cea mai mare parte a judeţului Cluj.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.

Cod galben de caniculă, luni, 22 iunie, în intervalul ora 12-21

Cod galben de furtuni în 22 de județe

O altă atenţionare cod galben, dar pentru furtuni vizează 22 de judeţe din Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei.

Avertizarea va fi valabilă luni între 12 și 21 în judeţele Bihor, Sălaj, Cluj, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dolj, Olt şi parţial judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Buzău.

În intervalul menţionat, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15…25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30…40 l/mp, potrivit ANM.