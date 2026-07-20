Noi avertizări meteo de furtuni pentru jumătate din țară. Două zile de ploi torențiale prognozate de ANM

Bucureștiul și 9 județe se vor afla luni sub un cod galben de caniculă, iar unele sunt vizate și de o avertizare de vreme extremă. Noi alerte meteo de vijelii puternice au fost emise de meteorologi pentru jumătate din teritoriu. Ploi însemnate cantitativ vor continua și la noapte și mâine în unele zone.

Capitala și județele: Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța și Brăila sunt vizate de codul galben de caniculă în intervalul 20 iulie, ora 10 – 21 iulie, ora 10.

Luni (20 iulie), în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi de 34…35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19…20 de grade.

Marți (21 iulie), disconfortul termic se va menține ridicat (indice temperatură-umezeală în jurul valorii de 80 de unități), în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei.

Cod galben de caniculă în perioada 20 iulie, ora 10 – 21 iulie, ora 10. Sursă: ANM

Pentru ziua de luni, meteorologii au emis și două coduri de vijelii puternice, unul galben și unul portocaliu.

Cel galben este valabil în perioada 20 iulie, ora 10 – 20 iulie, ora 22, în timp ce codul portocaliu este în vigoare în intervalul 20 iulie, ora 12 – 20 iulie, ora 22.

Conform ANM, luni (20 iulie), în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

De asemenea, luni (20 iulie), în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25… 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60…70 l/mp.

Cod galben și portocaliu. Sursă: ANM

Furtuni vor fi și în noaptea de luni spre marți în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali.

În intervalul 20 iulie, ora 22 – 21 iulie, ora 10 va fi valabil un cod galben de furtuni. Conform ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Cod galben de furtuni în perioada 20 iulie, ora 22 – 21 iulie, ora 10. Sursă: ANM

Și marți vor fi ploi însemnate cantitativ. Un cod galben a fost emis de ANM pentru intervalul 21 iulie, ora 10 – 21 iulie, ora 22.

Astfel, în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.