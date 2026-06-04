Cod galben de furtuni în București. Până când plouă

Capitala se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități însemnate de apă pe parcursul zilei de joi, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Avertizarea este valabilă în intervalul 4 iunie, ora 10:00 – 23:00. Meteorologii anunță o vreme în general instabilă în București, cu perioade de înnorări accentuate, averse însemnat cantitative, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, în special în timpul ploilor torențiale. Temperatura maximă în Capitală va fi de 25-26 de grade Celsius.

Vești mai bune vin pentru începutul de weekend. Potrivit ANM, municipiul București nu se va afla sub incidența unor avertizări de vreme severă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în prima parte a zilei, când trecător sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi 27-28 de grade Celsius.