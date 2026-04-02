Cod galben de furtuni, vijelii și grindină în peste jumătate de țară, până sâmbătă seară. HARTA zonelor vizate

Meteorologii au emis joi dimineață alerte cod galben de ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori în zona de munte, valabile începând de astăzi până sâmbătă seară, pentru mai multe județe din țară, inclusiv la București.

Primul cod galben de vânt este valabil începând cu ora 10:00, până diseară, la ora 20:00. În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și în sud-estul Olteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h.

În același timp, este cod galben de ploi puternice și ninsori în zona înaltă de munte, valabil până sâmbătă, 4 aprilie, la ora 18.00.

Codul galben de vânt valabil între 02 aprilie, ora 10:00 – 02 aprilie, ora 20:00

Astfel, începând din dimineața zilei de joi, vor fi ploi local însemnate cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul și estul Transilvaniei.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar vineri și sâmbătă vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină. În intervale scurte de timp, sau prin acumulare până la sfârșitul intervalului, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40…60 l/mp.

În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1800 m altitudine, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10…20 cm.

Codul galben de ploi local însemnate cantitativ, ninsori la peste 1800 m altitudine și strat de zăpadă valabil între 02 aprilie, ora 10:00 – 04 aprilie, ora 18:00

Vremea la București

Potrivit ANM, în Capitală, până vineri dimineață, vremea va fi vântoasă. Cerul va fi noros și vor fi ploi moderate cantitativ (se vor acumula 10-15 l/mp).

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu viteze la rafală de 45-50 km/h, apoi va slăbi în intensitate, cu viteze de până la 35 km/h.

Temperatura maximă, în scădere față de ziua precedentă, va fi de 11…12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

De vineri dimineață și până sâmbătă dimineață, cerul va avea înnorări și vor fi perioade în care va ploua. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6-8 grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi temporar noros și pe parcursul zilei vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.