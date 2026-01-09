Valul de ger năprasnic se extinde. Meteorologii anunță noi avertizări de vreme extremă

Vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților, până săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor, care au actualizat prognoza. Până marți, 13 ianuarie, în toată țara vremea va deosebit de rece, va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, se vor semnala precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă, dar și intensificări ale vântului.

Vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi geroasă cu minime termice de -14…-10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de sâmbătă în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori de temperatură în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

Temporar vor fi precipitații în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă și duminică pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. În noaptea de vineri spre sâmbătă în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, precipitațiile vor fi mixte și izolat se va depune polei. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Vineri, intensificări ale vântului vor fi temporar în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, iar în zilele următoare în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze de în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Cod galben de ger în cinci județe

Un cod galben de ger va viza cinci județe din nordul Moldovei și estul Transilvaniei, începând de vineri seară, ora 20:00, până sâmbătă, 10 ianuarie, ora 20:00.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (9/10 ianuarie) în județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Harghita vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -14 și -10 grade. În județele din nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, astfel că temperaturile maxime vor fi în jurul a -10 grade.

Cod galben de ger în perioada 09 ianuarie, ora 20:00 – 10 ianuarie, ora 20:00 în zonele marcate de ANM pe hartă

Valul de aer rece cuprinde peste jumătate de țară

Sâmbătă, valul de ger se extinde. Meteorologii au emis un cod galben în acest sens în perioada 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00, ca va viza zone din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

Cod galben de ger în perioada 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00. Sursă foto: ANM

Cod galben de ninsori viscolite

De asemenea, ANM a emis un cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită, în perioada 09 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 17:00.

În intervalul menționat, în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

Cod galben de vânt și ninsori viscolite în 09 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 17:00. sursă foto: ANM

