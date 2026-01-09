HARTA zonelor din România cu cele mai scăzute temperaturi. Unde a fost ger

Vineri dimineață a fost ger în vestul țării și la munte, iar cel mai rece a fost în Banat, cu temperaturi de sub -18 grade Celsius, arată datele ANM. Vremea rece va continua și în zilele următoare.

Cel mai rece, în afară de zonele înalte de munte, a fost în județul Timiș: -18,5 C la Banloc și -16,9 C la Timișoara. Frig a fost și în Crișana, cu -17,2 C la Chișineu-Criș, în timp ce la Arad au fost -16,8 grade Celsius. La Oradea au fost -12 grade.

Temperaturile minime in dimineata zilei de 9 ianuarie 2026 – sursa: ANM

Cea mai scăzută temperatură din țară a fost la vârful Omu, -20,7 C. La București au fost -5,3 C, iar cel mai puțin rece a fost la Sulina: -1,1 C, arată harta ANM. La Buzău au fost -2,3 C, iar la Constanța, -3 grade.

Harta stratului de zăpadă arată 4 cm la București, 5 cm la Mangalia, 29 cm la Deva și 27 cm la Reșița. Cel mai gros strat de zăpadă este de 160 cm la Omu și 110 cm la Bâlea Lac.

Valul de ger se extinde

Vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților, până săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor, care au actualizat prognoza. Până marți, 13 ianuarie, în toată țara vremea va deosebit de rece, va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, se vor semnala precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă, dar și intensificări ale vântului.

Vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi geroasă cu minime termice de -14…-10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de sâmbătă în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori de temperatură în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

Temporar vor fi precipitații în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă și duminică pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. În noaptea de vineri spre sâmbătă în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, precipitațiile vor fi mixte și izolat se va depune polei. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Vineri, intensificări ale vântului vor fi temporar în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, iar în zilele următoare în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze de în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților, au anunțat vineri meteorologii, care au emis noi avertizări cod galben de ger.