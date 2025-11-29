Cod galben de ploi în zece judeţe şi București. Ninge la munte / Cât ține vremea rea

Persoane folosesc umbrele sau pelerine pentru a se proteja de ploaie, pe o stradă din centrul Bucureștiului. Inquam Photos / George Călin

Zece judeţe şi Capitala se află sub atenţionare meteorologică cod galben de ploi până duminică după-amiază. La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă, transmite, sâmbătă, ANM.

Meteorologii anunță că vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni, până duminică seara, la ora 20:00.

„Temporar va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar seara şi noaptea vor fi şi precipitaţii mixte în sudul Banatului şi sud-vestul Transilvaniei. La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5…15 cm, îndeosebi în Carpaţii Meridionali”, avertiează ANM.

Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă de 10…25 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp, precizează sursa citată.

O atenţionare meteorologică cod galben vizează intervalul 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 14, când sunt prognozate ploi însemnate cantitativ în judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, dar şi în zona de munte a judeţelor Sibiu, Braşov şi Covasna, unde se vor acumula 20…30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp.

Cum va fi vremea în București

De astăzi, până duminică la ora 8:00, cerul va fi noros şi va ploua însemnat cantitativ (15…25 l/mp). Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5…6 grade.

Apoi duminică, începând cu ora 08:00, până seara, la 20:00, cerul va mai avea înnorări şi cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

În intervalul 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 14,municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa mesajului de atenţionare cod galben ce vizează ploi însemnate cantitativ.