Cod galben de ploi însemnate în mai multe zone din România. Ninsori și lapoviță la munte

Meterologii au emis marți dimineață o alertă cod galben pentru șapte județe și municipiul București.

Avertizarea pentru ploi însemnare este valabilă în intervalul 27 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 12, potrivit ANM.

Conform sursei citate, alerta vizează județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și municipiul București, unde vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Cod galben de ploi însemnate în perioada 27 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 12. Sursă: ANM

De asemenea, ANM a transmis și o informare meteologică pentru perioada 27 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 15.

Ninsori la munte

În acest interval vor fi ploi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și în zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă vor fi în general de 10…30 l/mp.

Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), la altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3…5 cm.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 60…80 km/h pe crestele montane.

Cum va fi vremea în București

Până miercuri la ora 12, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare cod galben pentru ploi însemnate cantitativ, au transmis meteorologii.

Marți, în București, cerul va fi noros și temporar va ploua. Începând de la ora 10 și până miercuri dimineață la ora 8 se vor acumula cantități de apă, în general, de 20…30 l/mp, potrivit prognozei speciale pentru Capitală, a precizat ANM.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11…12 grade, iar cea minimă de 9…11 grade.

Și miercuri vremea va fi închisă și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1…3 l/mp) în București. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13…14 grade.