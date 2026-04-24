Cod galben de vânt în zeci de județe, până diseară. Cum e vremea la București

Meteorologii au emis vineri o alertă cod galben de vânt puternic, valabilă pentru 21 de județe, până diseară, la ora 21.00.

Vizate de codul galben de vânt sunt județe din nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70…90 km/h.

ANM precizează că intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h.

Codul galben de vânt este valabil 24 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 21:00

Pentru București, ANM anunță că vineri vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…21 de grade.

