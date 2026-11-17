Rețeaua cu grad extrem de ridicat de secretizare pe care Agenția Națională de Securitate (NSA) a SUA o utilizează pentru comunicațiile sale interne nu mai funcționează, potrivit a șase persoane familiarizate cu situația.

Rețeaua, denumită NSANet, permite angajaților să comunice informații clasificate la nivel intern. În acest moment nu există dovezi care să indice un atac cibernetic, au precizat aceste surse, citate de CNN.

Pe măsură ce agenția încearcă să înțeleagă amploarea problemei, a instituit un program de sosire eșalonată a personalului, au spus sursele.

„Agenția Națională de Securitate a înregistrat o degradare temporară a serviciilor în timpul unei operațiuni de întreținere de rutină programate”, a transmis agenția într-un comunicat marți după-amiază. „Deși unele sisteme interne au fost afectate, capacitățile esențiale pentru îndeplinirea misiunilor rămân pe deplin operaționale, iar capacitatea noastră de a apăra securitatea națională continuă. Infrastructura NSA este proiectată cu mai multe niveluri de redundanță pentru a menține operațiunile în timpul întreținerii planificate sau al evenimentelor neprevăzute.”

O sursă familiarizată cu situația a precizat pentru CNN că restabilirea rețelei era în curs, dar nu era încă finalizată.

Mai devreme în cursul zilei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a declarat pentru Newsmax: „Nu vedem nicio dovadă că ar fi fost vorba de un atac cibernetic. Nu există nicio criză sau ceva de genul acesta de care americanii să-și facă griji.”

Un fost oficial actual și unul actual al SUA au declarat că o întrerupere a serviciului la NSANet nu ar afecta capacitatea agenției de a transmite informații urgente președintelui Donald Trump în timp ce acesta se află în călătorie în Asia la bordul avionului Air Force One.

„Este alarmant, dar probabil nu paralizant”

Ambele surse au descris existența mai multor sisteme redundante și rețele de rezervă pe care guvernul le-ar putea utiliza pentru a comunica în siguranță cu președintele, care se află în prezent în Filipine, înainte de a se îndrepta apoi spre China pentru discuții cu liderul chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin.

NSANet este „mai degrabă o rețea de rețele, și este puțin probabil să se producă o întrerupere totală, având în vedere numeroasele redundanțe existente”, a declarat pentru postul american de televiziune un fost înalt funcționar al NSA. „Ar putea afecta activitățile de analiză și raportare, dar pentru cerințele cu prioritate maximă s-ar găsi o soluție. Așadar, este alarmant, dar probabil nu paralizant.”

O înregistrare din căsuța vocală destinată angajaților NSA de marți a descris situația ca fiind „cod galben”, al doilea nivel ca gravitate dintr-un sistem cu trei niveluri care stabilește dacă angajații NSA se prezintă la serviciu la sediul agenției din Fort Meade, Maryland, sau nu. Înregistrarea le-a indicat angajaților care nu fac parte din personalul de urgență să se prezinte la serviciu treptat, iar personalului de urgență să se prezinte ca de obicei. Publicația The New York Times a fost prima care a relatat acest detaliu.

La rândul său, Wall Street Journal a citat o sursă apropiată care a explicat faptul că NSA a efectuat o actualizare de software.

Defecțiuni tehnice majore, fără o legătură identificată între ele

Pana de la cea mai puternică agenție de informații din SUA survine la scurt timp după mai multe defecțiuni tehnice majore – fără o legătură identificată între ele – care au afectat companiile aeriene și alte corporații din întreaga țară.

Toate zborurile la nivel național au fost suspendate timp de câteva ore vineri, în urma unei defecțiuni masive a sistemelor, ceea ce a dus la întârzierea sau anularea a mii de zboruri. Administrația Federală a Aviației a identificat cauza problemei într-un singur router din Arkansas.

Între timp, o întrerupere masivă de săptămâna trecută, care a afectat produsele Microsoft, a împiedicat utilizatorii din întreaga lume să acceseze e-mailurile Outlook și întâlnirile din Team.

De asemenea, în ultimele săptămâni, băncile și alte servicii au înregistrat întreruperi; luni, mii de clienți ai Chase Bank au semnalat că au întâmpinat dificultăți în utilizarea conturilor lor online.

Nu există indicii că întreruperile de la NSA, FAA sau Microsoft ar fi fost cauzate de un atac cibernetic. Totuși, acestea sunt exemple elocvente ale modului în care defecțiunile tehnologice pot agita piețele și pot amenința, potențial, securitatea națională.

Statele Unite împărtășesc intelligence cu un grup de țări în cadrul așa-numitei alianțe de schimb de informații „Five Eyes”, care include SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Australia și Canada. Acest sistem de schimb de informații nu a fost afectat ca urmare a întreruperii serviciului NSANet, potrivit unei surse dintr-una dintre aceste țări și unui fost oficial al serviciilor secrete americane.

Pana de marți nu este primul caz în care rețelele informatice interne ale NSA suferă perturbări semnificative. În 2000, o defecțiune tehnică la agenție a blocat computerele timp de aproape trei zile și a întrerupt procesarea informațiilor la Fort Meade, a declarat la acea vreme un purtător de cuvânt al agenției.

Cel mai recent exemplu: Pană generalizată care afectează serviciile Apple

Utilizatorii au semnalat că au fost deconectați din conturile lor, că nu au putut descărca aplicații sau activa dispozitive și că au întâmpinat probleme cu Apple Pay. Compania a confirmat existența unor probleme la mai multe servicii, însă cauza pentru această pană este neclară în acest moment, scrie Calcalistech.

Marți, o întrerupere a afectat mai multe servicii Apple. Pagina de stare a sistemului Apple a indicat întreruperi la App Store, Apple Music și AppleCare, precum și probleme cu serviciile conturilor iCloud și cu conectarea la acestea.

Inițial, pagina de stare a Apple afișa doar o notificare privind întreruperile la conectarea la iCloud, avertizând că serviciul ar putea fi lent sau indisponibil. Ulterior, au fost adăugate notificări privind probleme cu alte servicii.

Site-uri web populare au fost compromise pentru a infecta iPhone-uri și fura criptomonede

Între timp, utilizatorii de pe rețelele de socializare au semnalat dificultăți cu alte servicii legate de conturile lor Apple, inclusiv Apple Pay, precum și întreruperi la magazinele fizice ale companiei.

Potrivit 9to5Mac, unii utilizatori au fost deconectați în mod neașteptat din conturile lor iCloud de pe iPhone-uri și Mac-uri. Conform relatărilor, încercările de a se reconecta au dus la eșecuri de autentificare sau la mesaje de eroare inexplicabile.

Alți utilizatori au semnalat că nu au putut accesa App Store sau descărca aplicații, în timp ce unii au întâmpinat probleme la activarea dispozitivelor. De asemenea, dezvoltatorii au semnalat dificultăți în accesarea App Store.

Cauza și amploarea exactă a acestei pene rămân necunoscute. Deși relatările indică probleme care afectează mai multe servicii, în prezent nu există dovezi care să sugereze că întreruperea a fost cauzată de o cădere a serverului sau de un atac cibernetic.