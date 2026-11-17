Unele dintre cele mai vizitate site-uri din lume, inclusiv cele aparținând companiilor Zoom, IKEA, CNN, HSBC, Equifax și Salesforce, au fost compromise într-o tentativă de furt de criptomonede și de infectare a telefoanelor iPhone, a declarat luni un cercetător în domeniul securității cibernetice.

Potrivit cercetătorului Scott Helme, coduri JavaScript malițioase au fost direcționate către vizitatorii site-urilor web aparținând unui număr de 178 de organizații din diverse sectoare, prin intermediul Optimizely, o platformă de optimizare a site-urilor web, relatează Reuters.

Scripturile malițioase au încercat să înlocuiască adresele de plată în criptomonede cu adresa portofelului digital al atacatorului, să sustragă numerele cardurilor bancare în timp ce utilizatorii își introduceau datele, să fure cookie-uri și capturi de ecran, precum și să instaleze coduri de exploatare a vulnerabilităților pe dispozitivele care utilizează sistemul de operare iOS.

Compania de securitate cibernetică HudsonRock a declarat de asemenea că a descoperit dovezi potrivit cărora site-urile respective au furnizat coduri malițioase vizitatorilor lor.

Reuters notează că nu a putut stabili imediat dacă aceste coduri au fost utilizate cu succes în fiecare dintre cazuri sau care a fost amploarea eventualelor atacuri informatice rezultate.

Ce spun o parte din companiile ale căror site-uri web au fost vizate

Salesforce, compania de software din San Francisco cunoscută pentru produsele sale destinate mediului enterprise, a declarat că investighează modificările neautorizate aduse scripturilor Optimizely și că le-a dezactivat ca măsură de precauție.

Și Equifax a analizat problema. Compania a încetat să mai utilizeze Optimizely și a declarat că nu există dovezi că sistemele sale ar fi fost compromise.

IKEA a declarat că încearcă să stabilească dacă serviciile sale digitale și clienții săi au fost afectați în vreun fel.

Optimizely, Apple, Zoom, HSBC și CNN nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a oferi un punct de vedere.

FOTO articol: Casimirokt / Dreamstime.com.