Cum se circulă în București și pe drumurile din țară unde a nins viscolit toată noaptea / Alertă meteo în următoarele ore

Ninge luni dimineață în Capitală și în mai multe zone aflate sub cod galben de vreme rea. Pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale se circulă în condiții de iarnă, după ce a nins abundent, mai ales în sudul țării. Urmează încă două zile de ger.

În București, luni dimineață, sunt minus 7 grade și se circulă în condiții de iarnă. În centrul orașului există zone unde este zăpadă frământată pe carosabil, în timp ce în sudul municipiului unele porțiuni de drum sunt „la negru”. Semaforul din intersecția de la Piața Sudului, o zonă intens circulată, nu funcționa la ora 6.

Se circulă cu dificultate în vestul Capitalei, coloane de mașini formându-se încă de la intrarea în București, de pe A1.

Trotuarele sunt în mare parte acoperite cu zăpadă. La fel și stațiile STB de autobuz și tramvai. Probleme pentru pietoni sunt și la trecerile pentru traversare străzii, unde stratul de zăpadă este mai mare. Pe străzile secundare, unde nu s-a intrat cu utilaje, se circulă cu dificultate din cauza stratului mai mare de omăt.

În Gara de Nord, toate trenurile programate să ajungă luni dimineață au înregistrat întârzieri, cea mai mare fiind de 120 de minute pentru trenul care vine de la Vatra Dornei, arătau datele de pe tabelă.

Cod galben de ninsori viscolite și ger

Până la ora 10 este valabil un cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6…10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

De asemenea, valul de ger s-a extins în jumătate de țară, fiind valabil și un cod galben de ger până luni, la ora 10.00

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Începând marți de la ora 10, gerul va cuprinde și mai multe zone. În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Ninsori viscolite în timpul nopții

A nins viscolit în județele din sudul și sud-estul României. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că drumarii au ieșit cu utilajele drumurile din Constanța, Craiova, Călărași, Vâlcea, Giurgiu, Teleorman și Olt. A nins viscolit și pe A1 și A2 în timpul nopții.

Se circulă în condiții de iarnă pe autostrăzile A1, București – Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației, potrivit Centrul Infotrafic.

Accident cu o autospecială de deszăpezire

Traficul se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași, loc. Lunca Banului, Mehedinți, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire. În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare.

Luni dimineață, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitații sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricții de circulație. Se acționează cu utilaje pentru asigurarea fluenței traficului.

Pe celelalte artere rutiere principalele la nivel național, respectiv autostrăzile A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, dar și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pe timpul nopții nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condițiile meteorologice, potrivit Centrului Infotrafic.