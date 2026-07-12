Două alerte meteo pentru București. Averse, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru Capitală două avertizări de tip cod galben pentru instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, potrivit prognozei speciale pentru municipiul București.

ANM a actualizat prognoza duminică și pentru București a emis un cod galben vijelii și averse însemnate cantitativ valabil de duminică, 12 iulie, ora 18:00, până luni, 13 iulie, ora 10:00. O a doua avertizare cod galben va intra în vigoare luni, la ora 10:00, și va fi valabilă până la ora 22:00.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general instabilă în Capitală. Duminică seara și în noaptea de duminică spre luni sunt așteptate înnorări temporar accentuate, averse care pot aduce 15-20 l/mp și izolat peste 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 40-60 km/h. De asemenea, există condiții pentru grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Temperatura maximă de duminică va fi în jurul valorii de 31 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî la 15-16 grade.

Vremea se va menține instabilă și luni, iar temperaturile vor fi ușor sub valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt prognozate noi episoade de averse, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Cantitățile de apă pot ajunge din nou la 15-20 l/mp, iar izolat pot depăși 25 l/mp. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 28 de grade Celsius.