A intrat în vigoare codul portocaliu de viscol care vizează 12 județe și București. Meteorologii spun că e „cel mai sever episod de iarnă” / „Evitați deplasările”, recomandă autoritățile

Codul portocaliu de ninsori abundente și viscol a intrat în vigoare marți, la ora 20.00. Avertizarea meteo este valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 12.00. În cele 16 ore de alertă meteo, care vizează București și 12 județe, sunt anunțate „viscol puternic”, „ninsoare abundentă”, precum și un strat de zăpadă de până la 50 de cm. În paralel, alte județe se află sub cod galben de viscol.

Meteorologii avertizează că este „probabil cel mai sever episod al acestei ierni”, cu acumulări importante de zăpadă și rafale puternice de vânt care vor reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

„Este o vreme severă. Este probabil cel mai sever episod al acestei ierni, pe care îl vom urmări cu atenție”, a declarat, marți, Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit meteorologilor, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm – adică până la jumătate de metru de zăpadă.

Zonele aflate sub cod portocaliu și cod galben de viscol, până miercuri, 18 februarie, ora 12.00

„Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m”, scrie în avertizarea meteo.

Sunt vizate Capitala și județele Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați.

Alerta este valabilă până miercuri, la ora 12.00.

Avertizare meteo și de cod galben de viscol pentru alte zone

Pe lângă codul portocaliu, meteorologii au emis și două avertizări cod galben.

Prima a intrat în vigoare marți la ora 10.00, și este valabilă până miercuri, la ora 12.00.

„În intervalul menționat, în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ”, scrie în avertizarea ANM.

Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile, mai transmit meteorologii.

„Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei”, informează ANM.

Tot de marți, de la ora 22.00, și până miercuri, ora 12.00, este în vigoare și un cod galben de viscol, care vizează Carpații Meridionali, cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului. Sunt așteptate rafale de vânt de 70-90 de km/h.

Bucureștiul, sub alertă meteo. Cum arată prognoza

Și Capitala se află până mâine, la ora 12:00, sub avertizare cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol. În București va ninge și se va depune un strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20–35 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 25–40 l/mp.

Vântul va avea rafale de 50–70 km/h, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2–3 grade, iar cea minimă în jurul valorii de -1 grad.

Pentru intervalul 18 februarie, ora 8.00 – 19 februarie, ora 10.00, meteorologii anunță că până spre orele prânzului va continua să ningă (5–10 cm), astfel încât stratul total de zăpadă va avea grosimi variabile, în medie, de 25–45 cm. Temperatura maximă va fi de 2–3 grade, iar cea minimă între -5 și -3 grade.

În perioada 17 februarie, ora 10.00 – 19 februarie, ora 10.00, Capitala se află sub informare meteorologică de răcire a vremii. De asemenea, în intervalul 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 12.00, Bucureștiul este sub cod galben de precipitații însemnate cantitativ, polei și intensificări ale vântului.

Recomandarea autorităților: „Rămâneți acasă”

În contextul alertelor meteorologice pentru viscol și ninsori puternice, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis pe Facebook mesaje de avertizare pentru populație: „Evitați orice deplasare care nu este absolut necesară”.

DSU spune că rafalele puternice de vânt prognozate pot viscoli și troieni rapid zăpada depusă, transformând drumurile practicabile în drumuri impracticabile în doar câteva secunde.

„Recomandarea principală” a DSU este „rămâneți acasă”.

Recomandările DSU pentru populație:

Dacă deplasarea este URGENTĂ și nu poate fi amânată:

Informați-vă constant asupra stării drumurilor;

Echipați autovehiculul corespunzător pentru condiții de iarnă;

Asigurați un nivel ridicat de carburant;

Aveți în mașină: lopată, racletă, pătură, apă, alimente, lanternă;

Folosiți doar drumurile principale;

Anunțați apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire.

Cât va dura „cel mai sever episod al acestei ierni”

Directoarea de prognoză a ANM a mai spus, în aceeași intevenție în direct la Digi24, că vremea se va ameliora „de mâine după-amiază”.

„Va fi însă în continuare o vreme foarte schimbătoare, foarte capricioasă. Așteptăm ca după un foarte scurt episod de încălzire, joi și poate vineri, din nou weekendul să aducă răcire și precipitații sub toate formele”, a declarat Florinela Georgescu.