Cod roșu aerian în Lituania după detectarea unui obiect zburător: Aeroport închis și populație trimisă în adăposturi / Alte două țări sunt și ele în alertă

Un obiect zburător neidentificat a declanșat o alertă de cod roșu în Lituania, în timp ce Polonia verifică o posibilă încălcare a spațiului aerian. Avioanele NATO au fost trimise să intervină.

Armata și Centrul Național de Gestionare a Crizelor au cerut, duminică dimineață, locuitorilor din centrul și nordul Lituaniei să se adăpostească timp de o oră, după detectarea unui obiect zburător neidentificat, potrivit Reuters.

Sub o alertă aeriană de nivel „roșu”, avioanele de vânătoare ale misiunii NATO de poliție aeriană au fost trimise să intervină, iar aeroportul din Kaunas a fost închis, au precizat autoritățile lituaniene.

Militarii lituanieni au investigat posibila prezență a unor resturi de dronă în apropierea satului Juodzionys, din nordul Lituaniei. Verificările au început după ce obiectul zburător a dispărut de pe radar, conform instituției naționale de gestionare a crizelor.

Alerte și verificări în țările vecine

Obiectul ar fi intrat cel mai probabil dinspre Polonia, a precizat Centrul Național de Gestionare a Crizelor, citând armata lituaniană.

La rândul său, armata poloneză a anunțat duminică faptul că verifică o posibilă încălcare a spațiului aerian de către un obiect neidentificat.

Și Letonia, ţara vecină situată la nord de Lituania, a emis o alertă aeriană de nivel „galben” în unele regiuni de la graniţa cu Lituania, în aceeaşi perioadă, invocând o „posibilă ameninţare”. Ulterior, alerta a fost ridicată, potrivit armatei letone.

Incidentul vine după ce, la mijlocul lunii septembrie, avioanele NATO au doborât o altă dronă intrată în Lituania. În ultimele luni, aparate de zbor ucrainene au pătruns de mai multe ori în spaţiul aerian din regiunea baltică.

