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Actualitate

Cod roșu aerian în Lituania după detectarea unui obiect zburător: Aeroport închis și populație trimisă în adăposturi / Alte două țări sunt și ele în alertă

Cristina Stoian
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Un obiect zburător neidentificat a declanșat o alertă de cod roșu în Lituania, în timp ce Polonia verifică o posibilă încălcare a spațiului aerian. Avioanele NATO au fost trimise să intervină.

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