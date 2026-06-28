Codul roșu de caniculă a intrat în vigoare acum. Când vin furtunile

Toată țara se află de la această oră sub avertizări de căldură extremă. Un cod roșu este în vigoare pentru 16 județe. Meteorologii atenționează că după episodul de temperaturi deosebit de ridicate vor urma furtuni.

Județele vizate de Cod roșu sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani.

În aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade, potrivit ANM.

Avertizări meteo de temperaturi extreme pentru ziua de 28 iunie. sursă foto: ANM

De asemenea, duminică este în vigoare și un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 22 de grade.

Tot până luni dimineață, la ora 10:00, va fi valabil și un cod galben în Dobrogea și în sud-estul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23 – 24 de grade, pe Litoral și în Delta Dunării.

Cod roșu de caniculă până marți. Apoi vin furtunile

Codul roșu se va extinde luni în aproape toată țara, cu excepția a șase județe: Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea. Avertizarea va fi valabilă până miercuri dimineața, la ora 10.

„Valul de căldură va fi intens luni și marți, cea mai mare parte a țării se va afla sub incidența codului roșu privind temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Luni și marți așteptăm temperaturi cuprinse între 38 și 40 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana, unde sunt așteptate chiar 41 de grade Celsius. În partea de est a Munteniei și zona Dobrogei se vor luni și marți sub incidența codului portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate. Maximele vor porni de la 32 de grade în Delta Dunării și se vor opri la 38 de grade Celsius în restul zonelor”, a declarat la Antena 3 meteorologul Oana Catrina.

Meteorologul a avertizat că după acest episod cu temperaturi extreme va urma o perioadă de instabilitate atmosferică.

„Acestea își vor face apariția marți, mai ales în zonele montane și submontane. De miercuri, acestea se extind în mare parte din țară”, a mai precizat Catrina.