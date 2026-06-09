Cod roșu de vijelie puternică și grindină mare emis acum de meteorologi. Lista localităților vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting Cod roșu de ploi torențiale, valabilă marți, până la ora 14:30, pentru zone din județul Tulcea.



Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70…80 km/h), grindină mare, peste 4 cm, conform Agerpres.



Codul roșu vizează localitățile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.



Tulcea se numără printre județele care sunt sub avertizare cod galben de vreme extremă pe parcursul zilei de marți.

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