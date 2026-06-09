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Ploaie torentiala, Foto: Sergii Petruk, Dreamstime.com
Actualitate

Cod roșu de vijelie puternică și grindină mare emis acum de meteorologi. Lista localităților vizate

Alexandra Coșlea
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting Cod roșu de ploi torențiale, valabilă marți, până la ora 14:30, pentru zone din județul Tulcea.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70…80 km/h), grindină mare, peste 4 cm, conform Agerpres.

Codul roșu vizează localitățile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.

Tulcea se numără printre județele care sunt sub avertizare cod galben de vreme extremă pe parcursul zilei de marți.

Sursă foto: Dreamstime.com